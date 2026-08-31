Danh sách các điểm trông xe miễn phí 100% tại Hà Nội từ hôm nay 31/8

Để phục vụ nhu cầu gửi xe của nhân dân tại các khu vui chơi, du lịch… trên địa bàn Thành phố trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành văn bản về việc thực hiện trông giữ xe miễn phí tại một số địa điểm trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng từ 17h ngày 31/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026.

Theo đó, các địa điểm trông giữ xe miễn phí gồm:

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí, cụ thể:

- Điểm trông giữ xe tạm thời tại dốc Ngọc Hà, phường Ba Đình;

- Điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn từ nút giao Tông Đản đến nút giao Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu;

- Ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp (được UBND Thành phố giao tạm thời sử dụng để chống tái lấn chiếm), phường Tây Tựu.

Công ty cổ phần Đồng Xuân bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí, cụ thể:

- Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa;

- Bãi đỗ xe tại ga Nhổn, phường Xuân Phương.

Thành đoàn Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội, địa chỉ 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ các vị trí, cụ thể:

Danh sách các điểm trông xe miễn phí do UBND các xã, phường tại Hà Nội chỉ đạo thực hiện (Ảnh chụp màn hình)