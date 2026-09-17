Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16/9, rạng sáng 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160 mm.
Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như trạm bơm Đồng Bông I (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm; hai điểm đo tại Cầu Giấy lần lượt 175,4 mm và 166 mm.
Đến 6h ngày 17/9, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn đơn vị quản lý.
Cụ thể, khu vực Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Hoa Bằng đoạn từ số nhà 91 đến 97 và từ số nhà 54 đến 56; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ.
Tình trạng úng ngập cũng xuất hiện tại phố Phan Văn Trường (đoạn từ số nhà 25 đến 131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học); phố Trần Bình; Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; Võ Chí Công (khu vực UDIC); Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng.
Ngoài ra, các hầm chui dân sinh 4, 5, 6 tại Km9+656 cùng các tuyến, khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn cũng xuất hiện úng ngập.
Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo quy trình, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thấp trũng.
Dưới đây là lượng mưa ghi nhận tại các phường, xã trên địa bàn Hà Nội tính đến 6h ngày 17/9:
|STT
|Phường/xã
|Điểm đo
|Lượng mưa (mm)
|1
|Láng
|165 Thái Hà
|69,3
|2
|Ba Đình
|1A Trấn Vũ
|104,8
|3
|Bồ Đề
|Trạm bơm Cầu Chui
|64,2
|4
|Bồ Đề
|41 Nguyễn Sơn
|41,9
|5
|Cầu Giấy
|Ngõ 37 Trần Quốc Hoan
|166,0
|6
|Cầu Giấy
|Hồ CV1
|175,4
|7
|Cửa Nam
|29 Quang Trung
|67,0
|8
|Hai Bà Trưng
|65 Vân Hồ III
|188,0
|9
|Hoàn Kiếm
|110 Nguyễn Hữu Huân
|94,6
|10
|Hoàn Kiếm
|167 Phùng Hưng
|130,4
|11
|Hoàng Liệt
|Trạm bơm hồ Linh Đàm
|118,6
|12
|Hoàng Mai
|59 Nguyễn Chính
|135,7
|13
|Khương Đình
|Đầm Chuối - B.X.Trạch
|122,7
|14
|Kim Liên
|Số 1 ngõ 11 Lương Định Của
|83,6
|15
|Kiến Hưng
|TT5A Lô 15 KĐT Văn Phú
|127,3
|16
|Long Biên
|21 Tư Đình
|71,4
|17
|Long Biên
|Thạch Bàn
|45,8
|18
|Lĩnh Nam
|Trạm bơm Trần Phú
|55,7
|19
|Nghĩa Đô
|Hoàng Quốc Việt
|131,9
|20
|Nghĩa Đô
|108 Cầu Giấy
|85,1
|21
|Phú Thượng
|685 Lạc Long Quân
|114,0
|22
|Phúc Lợi
|449B Nguyễn Văn Linh
|38,5
|23
|Phúc Lợi
|TT Văn hóa phường
|33,0
|24
|Thanh Liệt
|190 Triều Khúc
|142,5
|25
|Thanh Liệt
|Đập Thanh Liệt - Cầu Tó
|152,5
|26
|Thanh Xuân
|Nhân Chính
|109,6
|27
|Tây Hồ
|CĐT HT A
|112,5
|28
|Tây Mỗ
|Hầm chui đường sắt
|177,3
|29
|Từ Liêm
|Trạm bơm Đồng Bông 1
|199,0
|30
|Việt Hưng
|3 Vạn Hạnh
|34,4
|31
|Văn Miếu - Quốc Tử Giám
|130 Nguyễn Khuyến
|141,5
|32
|Yên Nghĩa
|222 Khu DV A
|137,7
|33
|Yên Sở
|Trạm bơm Yên Sở
|163,8
|34
|Ô Chợ Dừa
|Trạm bơm hồ Đống Đa
|148,1
|35
|Gia Lâm
|1 Thuận An - TT Trâu Quỳ
|28,6
|36
|Mỹ Đức
|UBND thị trấn Đại Nghĩa
|58
|37
|Phú Xuyên
|UBND thị trấn Phú Xuyên
|19,5
|38
|Thanh Trì
|375 Ngọc Hồi
|119,8
|39
|Vĩnh Thanh
|Hải Bối
|146,4
|40
|Xuân Mai
|UBND thị trấn Xuân Mai
|48,9
|41
|Đông Anh
|UBND xã Mai Lâm
|49