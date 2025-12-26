Ngày 26/12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời yêu cầu thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng.

Theo đó, ngày 5/11/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection (trụ sở tại số nhà V1-A02, lô đất TTDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, phường Dương Nội, TP Hà Nội; mã số doanh nghiệp 0109750561). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Hoàng Minh Tuấn, Giám đốc công ty.

Công ty Japan Connection phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection có 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng một hành vi, được xác định là tình tiết tăng nặng. Với vi phạm nêu trên, doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 75 triệu đồng theo quy định đối với tổ chức.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do công ty đứng tên công bố.

Đến ngày 3/12/2025, Cục Quản lý Dược nhận được Văn bản số 03/CV-JAPAN của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection báo cáo kết quả thực hiện quyết định xử phạt. Theo báo cáo, doanh nghiệp cho biết chưa nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu hoàn trả sản phẩm từ khách hàng kể từ khi quyết định xử phạt được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược, do đó cho rằng không còn sản phẩm lưu hành để thực hiện thu hồi, tiêu hủy.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm việc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm vi phạm được thực hiện đầy đủ, triệt để và đúng quy định, Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng kinh doanh, sử dụng 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đồng thời trả lại sản phẩm cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection để thực hiện thu hồi, tiêu hủy theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc thu hồi hoặc tiếp tục kinh doanh sản phẩm vi phạm.

Đối với doanh nghiệp, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection chủ động gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại và thực hiện thu hồi, tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm (nếu có) và báo cáo bổ sung kèm theo tài liệu chứng minh gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/1/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hà Nội được đề nghị tiếp tục kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Japan Connection trong quá trình thu hồi, tiêu hủy 9 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/1/2026.