Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Hoạt (SN 1997) về tội "Buôn bán hàng cấm".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng bắt 7 người khác, gồm: Hoàng Văn Chiến (SN 1997), Trần Đức Nam (SN 1999), Mai Thị Trinh (SN 1990), Lưu Đình Đại (SN 2000), Nguyễn Quốc Dũng (SN 2001), Châu Mạnh Phát (SN 2002), Cao Trường An (SN 1999) để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Đối tượng Nguyễn Trường Hoạt

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an phường Cầu Ông Lãnh và Công an phường Tân Hưng kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh The Black Lounge (phường Cầu Ông Lãnh) và kho chứa "bóng cười" tại phường Tân Hưng (TP HCM) do Nguyễn Trường Hoạt làm chủ.

Nhóm đối tượng vừa bị Công an TP HCM bắt giữ

Tang vật Công an TP HCM thu giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 địa điểm đang tổ chức hoạt động buôn bán "bóng cười" trái phép.

Công an TP HCM thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng, cùng nhiều tang vật liên quan đến việc phục vụ khí cười cho khách hàng sử dụng tại chỗ và phân phối ra bên ngoài.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Trường Hoạt đã tổ chức đường dây sang chiết, mua bán và phân phối bóng cười trái phép với quy mô lớn trên địa bàn TP HCM.

Nguyễn Trường Hoạt đã tàng trữ khí cười tại các kho hàng và phân phối cho quán bar The Black Lounge do Hoạt làm chủ, cũng như bán lẻ cho khách bên ngoài.

Hoạt động mua bán "bóng cười" được ngụy trang bằng hình thức "Cocktail" trong hóa đơn thanh toán tại quán bar, có hệ thống nhân sự phục vụ chuyên nghiệp, phân công chặt chẽ từ chiết nạp, giao bóng, phục vụ khách đến ghi nhận doanh thu.

Đường dây này còn tổ chức bán buôn, bán lẻ qua mạng xã hội, có cộng tác viên, hệ thống giao hàng và thu tiền khép kín. Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.