Công an tỉnh Đồng Nai ngày 12/7 cho biết, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh bắt giữ Trần Minh Chiến (SN 1987) và Đào Thị Thúy Hà (SN 1991), cùng thường trú tại thôn 6, xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến vụ trộm két sắt trị giá gần 300 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 09/7/2025, khi Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo từ chị N.T.L và chị P.T.Đ.T. Theo trình bày, nhà riêng của hai chị tại đường Ngô Quyền, khu phố 4, xã Xuân Lộc, đã bị kẻ gian đột nhập, đục phá két sắt và lấy đi tài sản gồm tiền mặt cùng vàng, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Đào Thị Thúy Hà (trái) và Trần Minh Chiến - Ảnh: CA Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc đã nhanh chóng lập hồ sơ ban đầu và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để phối hợp khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ 00 ngày 10/7/2025, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Trần Minh Chiến và Đào Thị Thúy Hà khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng. Toàn bộ vật chứng của vụ án cũng đã được thu giữ.

Hiện tại, Trần Minh Chiến và Đào Thị Thúy Hà đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.