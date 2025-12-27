Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 16/12/2025 đến ngày 24/12/2025, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận 70 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu được camera AI phát hiện gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định và đi không đúng phần đường, làn đường.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo hình thức phạt nguội.

Ô tô vượt đèn đỏ được camera AI ghi nhận. (Ảnh: Phòng CSGT công an tỉnh Ninh Bình).

Ngày 25/12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng CSGT đang quyết liệt triển khai nhiều chuyên đề nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đội, từng cán bộ, chiến sĩ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm liên tục, thường xuyên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công tác kiểm soát tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, ban đêm và thời điểm dễ phát sinh vi phạm.

Đối với chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, xác định đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Song song với đó, chuyên đề tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa cũng được triển khai quyết liệt, tập trung kiểm tra toàn diện các điều kiện hoạt động của phương tiện và người điều khiển, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây hư hỏng kết cấu hạ tầng.

Kết quả, trong thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 21/12, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 328 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền xử phạt gần 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 100 trường hợp vi phạm liên quan đến chở hàng quá khổ, quá tải, quá giới hạn cũng đã bị xử lý, với tổng số tiền phạt trên 900 triệu đồng.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Thông qua quá trình kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, phân tích các quy định của pháp luật, chỉ rõ nguyên nhân và hậu quả của các hành vi vi phạm; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố: