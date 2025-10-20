Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

1. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

2. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

3. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

4. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế

5. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

6. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

7. Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

8. Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

9. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

10. Đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

11. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

12. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

13. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

14. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

15. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

16. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

17. Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

18. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

19. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

20. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

21. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

22. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

23. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

24. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

25. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

26. Đồng chí Nghiêm Xuân Than, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

27. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

28. Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

29. Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

30. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

31. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

32. Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

33. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

34. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồ họa TTXVN

Một số thông tin tổng quan về 34 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Dưới đây là một số thông tin tổng quan về 34 Bí thư tỉnh, thành: độ tuổi trung bình, tỷ lệ nam và nữ, tỷ lệ Bí thư là Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng...

Một số thông tin tổng quan về 34 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồ họa TTXVN