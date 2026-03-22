Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21-3-2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng đại biểu Quốc hội khóa XVI, TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử với số đại biểu Quốc hội được bầu là 32 đại biểu.



Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội - Ảnh: Nhật Bắc

Trong số 32 đại biểu có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…