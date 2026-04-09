Danh sách 302 doanh nghiệp thu nghìn tỷ, lãi mỏng hoặc thua lỗ nhiều năm bị Cục Thuế kiểm tra: Gọi tên VNG, KFC, Be Group, Sunlife...

Theo đó, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có văn bản số 1927 gửi cơ quan thuế trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Trong đó, đáng chú ý là danh sách chi tiết 302 doanh nghiệp đính kèm phụ lục ở khắp các địa bàn trong cả nước, tập trung chủ yếu tại TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, TP. HCM…

Tại TP Hà Nội, một số doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra như Công ty TNHH ToTo Việt Nam, Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam, Công ty cổ phần ô tô Thành An…

Tại TP. HCM, danh sách có một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Be Group, Công ty TNHH Lotteria Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Công ty Cổ phần tập đoàn VNG, Công ty TNHH Petro – SG, Công ty TNHH Thép Tung – Ho Việt Nam, Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam…

Thuế tỉnh Ninh Bình cũng sẽ có kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Dệt may Nam Định, Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh, Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam, Công ty TNHH MeatDeli HN...

Tại tỉnh Quảng Ninh, danh sách gồm Công ty TNHH Bình Minh HP, Công ty TNHH Thương mại Gỗ Tỷ Long, Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long... Trong khi đó, tại Thái Nguyên có Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguyễn Quốc, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...

Tại Đồng Nai, cơ quan thuế sẽ kiểm tra một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Hoá chất chất dẻo Vina, Công ty Cổ phần tập đoàn Pegas, Công ty Cổ phần tập đoàn PELIO, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam.

Cục Thuế cũng lưu ý, khi thực hiện công tác kiểm tra đối với doanh nghiệp, cần kiểm tra tính hợp lý của doanh thu - chi phí - lợi nhuận, đặc biệt các khoản chi phí lớn, bất thường. So sánh, đối chiếu tỷ lệ biến động của doanh thu với tỷ lệ biến động của chi phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Song song, rà soát việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ bảo đảm hợp lệ và đúng kỳ kê khai. Căn cứ ghi nhận doanh thu, xác định số thuế phải nộp, tránh ghi nhận thiếu hoặc kê khống.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, cần kiểm tra các khoản chi phí lãi vay nội bộ, chi phí dịch vụ nội bộ như dịch vụ trung tâm, kỹ thuật, quản lý, bản quyền, nhượng quyền thương mại… đảm bảo phù hợp với bản chất giao dịch độc lập.

Ngoài ra, rà soát các hợp đồng mua - bán với các bên có quan hệ liên kết, đảm bảo nguyên tắc độc lập trong xác định giá.

Kế hoạch kiểm tra được triển khai từ tháng 4/2026 và dự kiến chậm nhất trong tháng 12/2026.

