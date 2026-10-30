Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT TP.HCM phạt nguội 5 triệu đồng

Danh sách 163 xe máy bị ghi hình khi đi trên vỉa hè vừa được CSGT TP.HCM công bố.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM công bố danh sách 163 xe máy có hành vi lưu thông trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp. Các trường hợp này được phát hiện thông qua hình ảnh ghi nhận vi phạm và sẽ được xử lý theo quy định.

Việc xe máy đi trên vỉa hè không chỉ chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư, gần trường học hoặc có mật độ người qua lại cao.

Trước thực trạng này, Đội CSGT Hàng Xanh đang đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp ghi hình để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Hình thức phạt nguội giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ xác minh hành vi, đồng thời tăng khả năng phát hiện vi phạm ngay cả khi không xử lý trực tiếp tại thời điểm xảy ra sự việc.

Danh sách 163 xe máy bị ghi hình vi phạm lỗi đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, được Đội CSGT Hàng Xanh công bố như sau:

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh bị CSGT ghi hình, xử lý phạt nguội. (Ảnh chụp màn hình)

Theo quy định được CSGT thông tin, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, mức trung bình là 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động đến đơn vị để phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định về phần đường, làn đường, không sử dụng vỉa hè làm lối di chuyển, bảo đảm không gian an toàn cho người đi bộ.