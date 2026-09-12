Danh sách 12 dự án sai phạm của Mường Thanh được đề xuất di dời hoặc đền bù

Căn cứ danh sách thống kê các căn hộ, tòa nhà phải di dời, chủ đầu tư lên phương án xử lý theo 2 nhóm giải pháp là di dời sang dự án khác hoặc mua lại căn hộ.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý thuế, quản lý trật tự xây dựng, an ninh, an toàn, PCCC…; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới, không để tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đáng chú ý, việc đề xuất phương án giải quyết, xử lý các tồn tại, vi phạm tại các công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng được nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể hiện trạng từng công trình xây dựng, dự án đầu tư, đối chiếu với các quy hoạch, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách được rà soát gồm 12 công trình, dự án, gồm: Khu CT6 Kiến Hưng , phường Kiến Hưng; Khu hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh; Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông; CT5 Tân Triều, phường Hà Đông; VP3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; VP5 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH1 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH4 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở (CT11, CT12) Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công.

Khu đô thị Linh Đàm. (Ảnh minh hoạ)

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các phường, xã liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng từng công trình, đối chiếu với quy hoạch, giấy phép xây dựng, thiết kế, kết luận thanh tra, kiểm tra để xác định chính xác các phần vi phạm.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp danh sách các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà phải di dời hoặc phá dỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì cùng các Sở, ngành và UBND các phường, xã liên quan căn cứ kết quả rà soát, đánh giá các vi phạm về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý thuế, quản lý trật tự xây dựng, an ninh, an toàn, PCCC...

Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý các vi phạm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Kế hoạch dự thảo trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối tháng 9/2026.

Kế hoạch đưa ra hai nhóm phương án đối với các căn hộ phải di dời.

Nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội (không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng) hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.

Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Sau khi nhận tiền từ việc chủ đầu tư mua lại căn hộ, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng, hoặc lựa chọn mua nhà theo nhu cầu.

Việc di dời các căn hộ dự kiến hoàn thành trong năm 2027.