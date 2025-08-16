Danh hoạ 87 tuổi nổi tiếng Trung Quốc bị vợ 37 tuổi cuỗm sạch 7.000 tỷ: Drama nóng nhất hiện tại

Nhân vật chính trong câu chuyện này là danh họa nổi tiếng Trung Quốc - Phạm Tăng (87 tuổi) và Từ Mông - người vợ kém 50 tuổi của ông. Hiện tai, “họa sĩ 87 tuổi Phạm Tăng bị vợ trẻ 37 tuổi Từ Mông cuỗm đi 2 tỷ NDT” đang lọt top 1 thảo luận của netizen xứ tỷ dân.

Phạm Tăng và Từ Mông

Theo Sina đưa tin, trên MXH đang rầm rộ tin đồn về cặp đôi lệch 50 tuổi này. Từ Mông bị cho là đã dùng nhiều thủ đoạn như bán tranh chữ và cổ vật với giá thấp, giả hợp đồng,... để tẩu tán khối tài sản của Phạm Tăng. Tổng giá trị giao dịch ước tính lên đến 2 tỷ NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng), Từ Mông thu lợi cá nhân hơn 200 triệu NDT (tương đương 700 tỷ đồng).

Cũng theo nguồn tin này, Từ Mông đã bán các tác phẩm của Phạm Tăng, cổ vật do ông sưu tầm với giá thấp hơn thị trường rất nhiều và tránh giao dịch qua kênh chính thức để né thuế.

Không những thế, Từ Mông còn bị cho là ngoại tình, có mối quan hệ với nhiều người đàn ông khác sau lưng Phạm Tằng. Trong những người này có một số nhân vật đáng chú ý như Phạm Trung Đạt - con riêng của Phạm Tằng, được cho là người hỗ trợ Từ Mông tiếp cận cha mình; Phạm Mỗ Hoa - người hỗ trợ Từ Mông bán cổ vật;...

Từ đầu tháng 8/2025 đến nay, Phạm Tăng và Từ Mông được cho là đã mất liên lạc. Nhà riêng của danh họa - dinh thự Bích Thủy Trang bị dọn trống, người thân và học trò không thể liên hệ được.

Ngoài ra tình trạng sức khỏe của Phạm Tăng suy giảm, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Mông. Vì vậy ông không thể quản lý được tài sản mà để toàn quyền cho cô vợ trẻ phụ trách.

Tuy nhiên, cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về độ xác thực của vụ việc này vì nhiều lý do.

Cho đến hiện tại, các thông tin này đều đến từ Weibo, chưa có xác nhận của cơ quan chức năng. Người tung tin đồn cũng chưa ra bằng chứng rõ ràng như giấy tờ giao dịch hay ghi âm, chỉ có một số ảnh và tin nhắn trò chuyện.

Về khối tài sản 2 tỷ NDT, một số người nhận định thị trường nghệ thuật những năm gần đây khá trầm, để thu về 2 tỷ trong thời gian ngắn là rất khó. Mặc dù một số tác phẩm của Phạm Tăng từng đạt mức giá cao, ví dụ như Cầm Kỳ Thư Họa từng được đấu giá khoảng 430 triệu NDT (gần 1.600 tỷ đồng) nhưng giá trị thực của bộ sưu tập cá nhân cần được định giá và kiểm chứng cẩn thận.

Hiện tại, phía Phạm Tăng - Từ Mông và các nhân vật liên quan chưa có bất kỳ chia sẻ nào.

Từ Mông trước đây

Được biết, Phạm Tăng sinh ra ở Giang Tô (Trung Quốc), được mệnh danh là "bậc thầy hội họa" của nước này. Ông đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực mỹ thuật, nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu. Tác phẩm thư pháp và hội họa của Phạm Tăng được nhiều phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật quốc tế sưu tầm, thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá nghệ thuật với giá cao ngất ngưởng.

Tháng 4/2024, Phạm Tăng thông báo kết hôn với Từ Mông - người vợ thứ 4. Từ Mông từng là MC truyền hình, sau đó được giới thiệu gặp Phạm Tăng. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến Phạm Tăng nhận nhiều bàn tán, nghi ngờ về tình cảm thực sự của cả hai. Song theo mô tả của danh họa, Từ Mông giúp tinh thần của ông được phục hồi. "Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời” - Phạm Tăng thông báo khi kết hôn với người vợ thứ 4.