HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh hài Xuân Hinh: "Tôi lấy vợ là bị lừa đấy, thế mà ở với nhau đến 60 mấy tuổi rồi vẫn hợp"

PV |

"Yêu nhau là xấu hóa đẹp. Đã xác định lấy nhau rồi là đừng về làm khổ bố mẹ nữa", danh hài Xuân Hinh nói.

Là một trong những tên tuổi gạo cội của sân khấu hài đất Bắc, Xuân Hinh không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất duyên dáng, mà còn khiến khán giả nể phục bởi cuộc sống hôn nhân bền bỉ, kín tiếng suốt nhiều thập kỷ.

Mới đây, "vua hài đất Bắc" khiến cư dân mạng thích thú khi đăng clip ông tư vấn cho 2 cô cháu gái về tình yêu, hôn nhân. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ được sự hóm hỉnh, chân thật khi nói về chuyện gia đình - một đề tài tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc.

Danh hài Xuân Hinh tư vấn cho 2 cô cháu gái về hôn nhân

Trước câu hỏi: "Nếu lấy chồng mà không hợp thì phải làm thế nào?", Xuân Hinh đáp thẳng thắn: "Ở đời làm gì ai hợp ai, phải lựa nhau mà sống. Tôi lấy vợ là bị lừa đấy, thế mà ở với nhau năm nay 60 mấy, 70 tuổi rồi vẫn hợp, vẫn bình thường".

Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng phản ánh rõ quan điểm sống thực tế của nam nghệ sĩ rằng hôn nhân không phải là sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà là hành trình cùng nhau điều chỉnh, dung hòa.

TIN LIÊN QUAN

Không dừng lại ở đó, khi bị hỏi vặn: "Nếu mình lựa người ta, mà người ta không lựa mình thì sao?", nam danh hài tiếp tục chia sẻ một cách dí dỏm nhưng sâu cay: "Không hợp thì vẫn phải lựa thôi. Nhất là nếu có con rồi, thì phải vì con mà lựa thôi. Yêu nhau là xấu hóa đẹp. Đã xác định lấy nhau rồi là đừng về làm khổ bố mẹ nữa.

Trong nhà mà gà trống nó cho gáy thì gáy cũng được, nhưng nó bảo thôi là phải thôi. Chứ chồng đang điên rồi mà mình con gáy nữa là chết. Lúc đó mình phải anh ơi anh à, anh nằm xuống đây để em mát xa cho, để cho chồng nguôi lại, xong rồi mình mềm mỏng nói".

Xuân Hinh và bà xã là "hoa hậu phố Hàng Buồm" một thời

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy Xuân Hinh không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa, mà còn là người đàn ông hiểu chuyện, coi trọng sự nhẫn nhịn và tinh tế trong đời sống vợ chồng.

Danh hài Xuân Hinh và bà xã bén duyên từ năm 1993, trước khi chính thức kết hôn vào đầu năm 1995. Thời điểm ấy, ông vẫn chưa nổi tiếng, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trong khi vợ là cô gái Hà Nội làm kế toán, xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi. Nam nghệ sĩ từng hài hước kể mình "đi xe đạp lạch cạch" nhưng vẫn cưới được "hoa hậu phố Hàng Buồm".

Ông cho biết, những ngày đầu chung sống không tránh khỏi khác biệt, song cả hai dần hòa hợp nhờ trách nhiệm với gia đình và con cái. Xuân Hinh thừa nhận "sợ vợ", nhưng đó là sự trân trọng dành cho người phụ nữ quán xuyến mọi việc. Với ông, bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự nhường nhịn và đề cao bình yên trong tổ ấm.

"Ông hoàng màn ảnh Việt" một thời chăm chỉ phụ vợ kém 8 tuổi bán nước hoa, 51 tuổi vẫn nuôi con mọn

Tags

sao Việt

Xuân Hinh

Vợ Xuân Hinh

Vua hài đất Bắc

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại