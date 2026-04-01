Danh hài Xuân Hinh: "Tôi lấy vợ là bị lừa đấy, thế mà ở với nhau đến 60 mấy tuổi rồi vẫn hợp"

Là một trong những tên tuổi gạo cội của sân khấu hài đất Bắc, Xuân Hinh không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất duyên dáng, mà còn khiến khán giả nể phục bởi cuộc sống hôn nhân bền bỉ, kín tiếng suốt nhiều thập kỷ.

Mới đây, "vua hài đất Bắc" khiến cư dân mạng thích thú khi đăng clip ông tư vấn cho 2 cô cháu gái về tình yêu, hôn nhân. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ được sự hóm hỉnh, chân thật khi nói về chuyện gia đình - một đề tài tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc.

Danh hài Xuân Hinh tư vấn cho 2 cô cháu gái về hôn nhân

Trước câu hỏi: "Nếu lấy chồng mà không hợp thì phải làm thế nào?", Xuân Hinh đáp thẳng thắn: "Ở đời làm gì ai hợp ai, phải lựa nhau mà sống. Tôi lấy vợ là bị lừa đấy, thế mà ở với nhau năm nay 60 mấy, 70 tuổi rồi vẫn hợp, vẫn bình thường".

Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng phản ánh rõ quan điểm sống thực tế của nam nghệ sĩ rằng hôn nhân không phải là sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà là hành trình cùng nhau điều chỉnh, dung hòa.

Không dừng lại ở đó, khi bị hỏi vặn: "Nếu mình lựa người ta, mà người ta không lựa mình thì sao?", nam danh hài tiếp tục chia sẻ một cách dí dỏm nhưng sâu cay: "Không hợp thì vẫn phải lựa thôi. Nhất là nếu có con rồi, thì phải vì con mà lựa thôi. Yêu nhau là xấu hóa đẹp. Đã xác định lấy nhau rồi là đừng về làm khổ bố mẹ nữa.

Trong nhà mà gà trống nó cho gáy thì gáy cũng được, nhưng nó bảo thôi là phải thôi. Chứ chồng đang điên rồi mà mình con gáy nữa là chết. Lúc đó mình phải anh ơi anh à, anh nằm xuống đây để em mát xa cho, để cho chồng nguôi lại, xong rồi mình mềm mỏng nói".

Xuân Hinh và bà xã là "hoa hậu phố Hàng Buồm" một thời

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy Xuân Hinh không chỉ là một nghệ sĩ tài hoa, mà còn là người đàn ông hiểu chuyện, coi trọng sự nhẫn nhịn và tinh tế trong đời sống vợ chồng.

Danh hài Xuân Hinh và bà xã bén duyên từ năm 1993, trước khi chính thức kết hôn vào đầu năm 1995. Thời điểm ấy, ông vẫn chưa nổi tiếng, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trong khi vợ là cô gái Hà Nội làm kế toán, xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi. Nam nghệ sĩ từng hài hước kể mình "đi xe đạp lạch cạch" nhưng vẫn cưới được "hoa hậu phố Hàng Buồm".

Ông cho biết, những ngày đầu chung sống không tránh khỏi khác biệt, song cả hai dần hòa hợp nhờ trách nhiệm với gia đình và con cái. Xuân Hinh thừa nhận "sợ vợ", nhưng đó là sự trân trọng dành cho người phụ nữ quán xuyến mọi việc. Với ông, bí quyết giữ gìn hôn nhân là sự nhường nhịn và đề cao bình yên trong tổ ấm.