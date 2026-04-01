Danh hài Xuân Hinh: "Thanh Thanh Hiền à, có yêu thì em nói là yêu"

Mới đây, danh hài Xuân Hinh khiến khán giả thích thú khi đăng tải một đoạn clip ngẫu hứng trên trang cá nhân. Trong video, ông hát về người đồng nghiệp thân thiết Thanh Thanh Hiền với giọng điệu hài hước.

Cụ thể, nam nghệ sĩ ngân nga: "Hiền ơi, Thanh Thanh Hiền à, có yêu thì em nói là yêu. Không yêu thì Hiền nói một điều cho xong… Làm chi dở đục dở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Yêu nhau chẳng lấy được nhau. Mượn dao, đánh kéo, cạo đầu đi tu”.

Clip danh hài Xuân Hinh ngẫu hứng hát về Thanh Thanh Hiền

Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dí dỏm "trêu chọc" nam danh hài: "Vợ chú nay vắng nhà chú hát to thế, vui thế ạ", "Bình chữa cháy đã sẵn sàng chưa chú ơi", "Chú đêm nay nằm đất nhá"...

Sự tương tác vui vẻ giữa nghệ sĩ và khán giả càng cho thấy sức hút bền bỉ của Xuân Hinh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không cần sân khấu hoành tráng, chỉ với một clip đời thường, ông vẫn dễ dàng mang lại tiếng cười và sự gần gũi cho công chúng.

Điều khiến khán giả đặc biệt thích thú là việc Thanh Thanh Hiền - người được nhắc đến trong clip vốn là bạn diễn ăn ý lâu năm của Xuân Hinh. Cả hai từng tạo nên nhiều tiết mục hài, chèo và dân ca nổi tiếng, trở thành "cặp bài trùng' được yêu thích trên sân khấu miền Bắc.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết suốt nhiều thập kỷ qua

Trong nhiều chương trình nghệ thuật, họ không chỉ phối hợp ăn ý trong diễn xuất, mà còn có sự hòa quyện trong giọng hát. Từ những tiểu phẩm hài dân gian đến các tiết mục ca nhạc, bộ đôi này luôn mang đến cảm giác vừa duyên dáng, vừa đậm chất truyền thống.