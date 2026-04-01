Danh hài Xuân Hinh: "Thanh Thanh Hiền à, có yêu thì em nói là yêu"

Mới đây, danh hài Xuân Hinh khiến khán giả thích thú khi đăng tải một đoạn clip ngẫu hứng trên trang cá nhân. Trong video, ông hát về người đồng nghiệp thân thiết Thanh Thanh Hiền với giọng điệu hài hước.
Cụ thể, nam nghệ sĩ ngân nga: "Hiền ơi, Thanh Thanh Hiền à, có yêu thì em nói là yêu. Không yêu thì Hiền nói một điều cho xong… Làm chi dở đục dở trong, lờ đờ nước hến cho lòng tương tư. Yêu nhau chẳng lấy được nhau. Mượn dao, đánh kéo, cạo đầu đi tu”.
Clip danh hài Xuân Hinh ngẫu hứng hát về Thanh Thanh Hiền
Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dí dỏm "trêu chọc" nam danh hài: "Vợ chú nay vắng nhà chú hát to thế, vui thế ạ", "Bình chữa cháy đã sẵn sàng chưa chú ơi", "Chú đêm nay nằm đất nhá"...
Sự tương tác vui vẻ giữa nghệ sĩ và khán giả càng cho thấy sức hút bền bỉ của Xuân Hinh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không cần sân khấu hoành tráng, chỉ với một clip đời thường, ông vẫn dễ dàng mang lại tiếng cười và sự gần gũi cho công chúng.
Điều khiến khán giả đặc biệt thích thú là việc Thanh Thanh Hiền - người được nhắc đến trong clip vốn là bạn diễn ăn ý lâu năm của Xuân Hinh. Cả hai từng tạo nên nhiều tiết mục hài, chèo và dân ca nổi tiếng, trở thành "cặp bài trùng' được yêu thích trên sân khấu miền Bắc.
Trong nhiều chương trình nghệ thuật, họ không chỉ phối hợp ăn ý trong diễn xuất, mà còn có sự hòa quyện trong giọng hát. Từ những tiểu phẩm hài dân gian đến các tiết mục ca nhạc, bộ đôi này luôn mang đến cảm giác vừa duyên dáng, vừa đậm chất truyền thống.
Không chỉ là đồng nghiệp, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền còn rất thân thiết ở ngoài đời. "Vua hài đất Bắc" từng chia sẻ rằng mối quan hệ giữa ông và Thanh Thanh Hiền như những người hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau", nhưng luôn giữ chừng mực đúng mực trong tình bạn và công việc.
Tình cảm giữa ông và Thanh Thanh Hiền chỉ đơn thuần là tình anh em, đồng nghiệp lâu năm. "Tôi và Thanh Thanh Hiền là anh em thân thiết bao nhiêu năm nay. Tuổi chúng tôi gọi là "hết vị" rồi. Không có chuyện nọ kia như mọi người vẫn đồn đâu. Vợ tôi còn dặn, đi đâu thì đi, về nhà cơm vẫn là nhất", nam dạnh hài nói với Dân trí.
Nói về đời sống hôn nhân, Xuân Hinh cho biết dù thường xuyên đi diễn, làm việc cùng nhiều bạn diễn nữ và nhận được sự yêu mến từ khán giả, nhưng vợ ông chưa từng tỏ ra ghen tuông. Theo ông, chính sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau là nền tảng giúp tổ ấm của mình luôn yên ấm và bền vững qua nhiều năm.