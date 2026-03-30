Danh hài Xuân Hinh: "30 năm qua, tình yêu của tôi vẫn đẹp, cô gái Phương Lan cũng vẫn đẹp"

Danh hài Xuân Hinh vốn nổi tiếng là người duyên dáng, hài hước không chỉ trên sân khấu mà cả trong đời sống thường ngày. Mới đây, ông tiếp tục khiến khán giả thích thú khi chia sẻ một đoạn clip đời thường đầy tình cảm dành cho vợ, kèm dòng trạng thái: “Tuyệt chiêu nịnh vợ của Hinh cỡ này, các bác cỡ nào?”.

Clip Xuân Hinh nịnh vợ

Trong clip được đăng tải trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ hào hứng khoe: "Hôm nay trời mưa vợ nấu cho bát bún ngon quá". Không dừng lại ở đó, ông còn cất giọng hát đầy ngẫu hứng để "nịnh vợ": "30 năm qua, tình yêu của tôi vẫn đẹp, cô gái Phương Lan cũng vẫn đẹp như ngày đầu ta mới gặp nhau". Sự mộc mạc nhưng không kém phần hài hước của "vua hài đất Bắc" nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn "nịnh vợ" cực duyên của nam nghệ sĩ. Một số ý kiến hài hước viết: "Cụ Hinh nịnh vợ nhất quả đất", "Khéo nịnh vợ quá", hay "Bác nịnh hơi bị khéo, lại còn liếc mắt xem vợ có vừa ý không? Yêu thế ạ!".

Không ít người còn dành lời khen cho tình cảm vợ chồng bền chặt của ông: "Anh Hinh giỏi tuyệt vời. Khi về tuổi xế chiều, hưu trí, dành thời gian, tình cảm sâu đậm cho vợ bằng lời nói và ca hát. Trên cả tuyệt vời! Chúc gia đình vợ chồng anh nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc".

Danh hài Xuân Hinh và bà xã Nguyễn Phương Lan

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ hài nổi tiếng, đời sống hôn nhân của Xuân Hinh lại kín tiếng nhưng bền vững. Ông kết hôn với bà Nguyễn Phương Lan từ năm 1995, sau thời gian yêu nhau giản dị. Bà xã của ông vốn là người Hà Nội gốc, từng làm kế toán trước khi lui về chăm sóc gia đình và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Trong nhiều chia sẻ hiếm hoi, Xuân Hinh từng thừa nhận bản thân luôn dành sự tôn trọng lớn cho vợ. Ông cho biết chưa từng to tiếng với bà xã, bởi bà là người chăm lo chu đáo cho gia đình, từ bữa ăn đến sức khỏe của chồng con. Chính sự thấu hiểu và nhường nhịn đã giúp tổ ấm của ông duy trì sự êm ấm suốt nhiều năm.

Không chỉ vậy, danh hài còn hài hước tiết lộ "bí quyết giữ vợ" là luôn biết điều và chiều vợ đúng lúc. Ông từng nói vui rằng kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ giữ, bởi "không dại gì làm phật ý vợ".

Vua hài đất Bắc và vợ đã gắn bó bên nhau 30 năm

Sau 30 năm gắn bó, vợ chồng Xuân Hinh hiện có cuộc sống viên mãn bên các con đã trưởng thành. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, ông vẫn giữ lối sống giản dị, đề cao giá trị gia đình.

Với ông, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải ánh hào quang sân khấu mà chính là những khoảnh khắc đời thường như bữa cơm vợ nấu hay những câu hát ngẫu hứng dành cho người phụ nữ đã đồng hành suốt cả cuộc đời.