Danh hài từng đi gánh gạch, giờ cát xê trăm triệu/ngày nhờ 'Gặp nhau cuối tuần'

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975 tại Vĩnh Phúc. Xuất thân trong một gia đình nghèo nên anh phải đi làm từ sớm để phụ gia đình.

Năm lớp 6, Chiến Thắng đã bán kem rong để kiếm thêm tiền học. Tới khi học lớp 10, anh bắt đầu với nghề gánh gạch thuê. Công việc kéo dài suốt 3 năm phổ thông, kể cả mỗi dịp nghỉ hè đại học.

Danh hài Chiến Thắng từng có tuổi thơ cơ cực.

Hai năm ôn thi đại học, Chiến Thắng lên Hà Nội xin làm đá ốp lát, ngày làm, tối học. Cho tới khi học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh vẫn làm cái nghề ấy. Thậm chí, danh hài còn nhận thêm nghề khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh… Nam nghệ sĩ từng thổ lộ việc gì cũng nhận làm, miễn là chân chính mà kiếm được tiền.

Cuộc đời của Chiến Thắng bước sang một trang mới vào năm 2001. Thời điểm này, chương trình Gặp nhau cuối tuần mới được chiếu trên VTV đã nhanh chóng tạo cơn sốt.

Trong một lần đưa người em xuống Hà Nội học, Chiến Thắng đi ngang qua Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) . Bỗng dưng anh chợt có ý nghĩ táo bạo là vào gặp “cha đẻ” của chương trình này.

Lúc đó NSND Khải Hưng cho Chiến Thắng diễn thử một vai tiểu phẩm, không ngờ anh nhận được cái gật đầu đồng ý của vị đạo diễn khó tính. Cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7 bắt đầu từ đó và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Chiến Thắng.

Chiến Thắng nổi tiếng nhờ "Gặp nhau cuối tuần".

Nét duyên dáng, chất giọng gây cười của Chiến Thắng đã mang đến cho khán giả những giờ phút thư giãn thoải mái trong Gặp nhau cuối tuần. Năm 2006, anh tiếp tục nổi tiếng với seri hài độc tấu Nói xấu vợ . Kể từ đó, anh nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ những nghệ sĩ hài nổi tiếng và đắt show của miền Bắc.

Nam nghệ sĩ từng tiết lộ, vào những dịp lễ Tết, có những ngày anh đi diễn 4-5 show. Cứ tính bình quân 30 triệu/show. Trung bình mỗi ngày anh kiếm được hàng trăm triệu đồng.

Nổi tiếng và giàu có là vậy nhưng Chiến Thắng cũng không tránh khỏi lận đận trong tình duyên. Nghệ sĩ hài Chiến Thắng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh và vợ đầu có 2 con trước khi chia tay. Ở cuộc hôn nhân thứ 2, nam diễn viên và vợ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, song cũng "đường ai nấy đi" khi đã có một con chung.

Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1975 có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã tên Thu Ngọc, kém anh 15 tuổi. Cặp đôi đã có với nhau 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Chiến Thắng cùng bà xã hiện tại.

Gia đình Chiến Thắng sống trong một căn biệt thự rộng 120m2 ở Vĩnh Phúc. Căn nhà này được nam danh hài hoàn thiện trong năm 2016, thời điểm đó chi phí xây dựng của căn biệt thự là 5 tỷ đồng. Chiến Thắng cho hay đây là thành quả anh có được sau 2 năm chạy show.

Ở tuổi 50, nghệ sĩ Chiến Thắng có sự nghiệp ổn định và cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân bận rộn với công việc diễn xuất đến mức không có thời gian chơi với các con.

Những năm qua, nam diễn viên vẫn đi show đều đặn. Anh chia sẻ, bà xã Thu Ngọc đã hy sinh sự nghiệp riêng để dành thời gian lo việc nội trợ trong nhà, cũng như giúp anh sắp xếp lịch diễn, quản lý tài chính. Nhờ đó, công việc của nghệ sĩ Chiến Thắng cũng suôn sẻ hơn.

Danh hài vẫn miệt mài chạy show ở tuổi 50.

Lý giải việc ít chia sẻ về vợ con với truyền thông, nghệ sĩ sinh năm 1975 cho biết vì bà xã không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên anh không muốn bị ảnh hưởng tới giới giải trí. Với anh hiện tại chỉ cần con cái lớn khôn, cuộc sống vợ chồng bình yên là đủ.



