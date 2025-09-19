Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt"

Dù xuất hiện trên sân khấu hay để mặt mộc trong đời thường, cả Phương Linh và Phương Ly đều gây ấn tượng bởi làn da sáng, gương mặt yêu kiều và vóc dáng gợi cảm. Nhiều lần họ khoe ảnh không trang điểm nhưng vẫn được khen ngợi hết lời.
Cả Phương Linh và Phương Ly đều được xem là những mỹ nhân giữ vững phong độ ngoại hình qua năm tháng. Nếu Phương Linh gợi cảm theo kiểu mặn mà, thì Phương Ly lại cuốn hút bằng sự trẻ trung và tươi mới, tạo nên sự đối lập thú vị.
Chính sự kết hợp giữa tài năng và nhan sắc đã đưa chị em Phương Linh – Phương Ly trở thành một trong những cặp chị em đẹp nhất showbiz Việt. Mỗi lần họ xuất hiện, khán giả đều không khỏi trầm trồ trước sắc vóc nổi bật.