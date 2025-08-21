Đánh giá Lamborghini, Porsche 'chưa đủ đô', Ford muốn làm siêu xe offroad 1.000 mã lực, máy hybrid, giá dự kiến từ 8 tỉ

CEO Jim Farley của Ford đã tự tin tuyên bố muốn biến thương hiệu "oval xanh" thành lựa chọn hàng đầu cho mọi nhu cầu off-road. Farley từng úp mở hãng đang phát triển một mẫu siêu xe off-road và mới đây, ông tiếp tục chia sẻ thêm trong một cuộc phỏng vấn.

Ford muốn tạo ra một "quái thú" địa hình trị giá 300.000 USD, lấy cảm hứng từ những tay đua Dakar Rally. Ảnh: Ford

Trong cuộc trò chuyện với Bloomberg vào ngày 17/8, CEO Farley khẳng định rằng ngay cả những mẫu siêu xe off-road hiện có cũng chưa đủ ấn tượng. Ông cho rằng: "Chưa từng có ai chế tạo một siêu xe dành cho đường sỏi, cát và đường đất. Tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều này, thường thì những suy nghĩ đó sẽ biến thành hiện thực".

Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một phiên bản xe tham gia giải đua Dakar Rally diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Ford hiện đang tham gia F1 với tư cách là nhà cung cấp động cơ nhưng Farley muốn nhiều hơn thế: "Tôi muốn chiến thắng Dakar hơn cả F1. Tôi muốn chúng tôi chế tạo một chiếc xe để mọi người đều có thể trải nghiệm niềm vui lái xe bất kể phía trước là gì".

Mặc dù có 911 Dakar, CEO Ford vẫn cho rằng "không có chiếc Porsche nào có khả năng chạy địa hình và tôi rất ngạc nhiên khi mọi người không nghĩ đến điều đó". Ảnh" Porsche

Ông cũng khẳng định chưa ai từng chế tạo siêu xe địa hình, bất chấp sự tồn tại của Lamborghini Huracan Sterrato. Ông cho rằng chiếc xe này sẽ không thể trụ vững trên đường đua Baja 500. Ảnh: Lamborghini

Bloomberg cho biết siêu xe off-road mới của Ford sẽ được thiết kế riêng chứ không dựa trên một mẫu xe hiện có, tương tự chương trình phát triển siêu xe Ford GT trước đây. Mẫu xe mới này dự kiến sẽ có giá hơn 300.000 USD, cao hơn cả Ford Mustang GTD hiện tại. Đây rõ ràng không phải là một chiếc xe mà "mọi người" đều có thể mua được.

Giống như Mustang GTD phiên bản giới hạn và các phiên bản Ford GT trước đây, Ford có thể sẽ sản xuất số lượng hạn chế. Dự kiến chỉ có vài trăm chiếc GTD được sản xuất. Ford cũng chỉ sản xuất hơn 1.000 chiếc siêu xe GT mới nhất.

CEO Farley cũng tiết lộ rằng đội ngũ kỹ sư của Ford Raptor đang thực hiện dự án này. Ông chia sẻ: "Các vị khách Raptor đã gửi đi một thông điệp. Họ không phải là những kẻ ngốc nghếch. Họ là những người thực sự thông minh. Họ đã chi 120.000 USD (3,2 tỉ đồng) cho một chiếc xe bán tải 800 mã lực".

Ford muốn tạo ra một mẫu xe có thể điều chỉnh hoàn toàn, bao gồm cả treo, giảm xóc và chiều cao gầm. Ông cũng khẳng định đây "không phải là xe bán tải" và có thể đua địa hình. Ảnh: Ford

Farley cũng đã mô tả kết quả mong muốn của mình với các kỹ sư là "một siêu xe 1.000 mã lực, hybrid và được hỗ trợ kỹ thuật số hoàn toàn" có khả năng chinh phục địa hình hiểm trở. Mẫu xe này thậm chí có thể được gắn thương hiệu Raptor, cùng với F-150 Raptor, Bronco Raptor và Ranger Raptor. Liệu nó có phải là Raptor GT? Chưa ai biết chắc. Farley mô tả dự án này là "một hướng đi tuyệt vời cho công ty của chúng tôi".

Trước đó, có tin đồn về một mẫu Mustang bốn cửa cũng đang được phát triển. Mẫu xe này được cho là đã được giới thiệu với các đại lý Ford cùng với một mẫu Mustang Raptor. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào được xác nhận.

Những thông tin mới nhất cho thấy siêu xe Raptor và Mustang Raptor không hẳn cùng một sản phẩm, nhưng liệu chúng có thể cùng tồn tại trong một thế giới mà ô tô mới đắt hơn bao giờ hết hay không vẫn là một câu hỏi. Hãng xe Mỹ vốn đã có lịch sử chế tạo siêu xe với những thế hệ Ford GT thành công. Hiện tại, Ford đang tích lũy kinh nghiệm từ chương trình Raptor T1 Dakar năm nay, nơi họ đã giành được vị trí thứ ba trên bục vinh quang.