Danh ca Ngọc Sơn đi xét nghiệm ma túy

"Nếu test ra chất kích thích, thì cả cuộc đời chung thân luôn", Ngọc Sơn chia sẻ.

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã gây chú ý khi đến Bệnh viện Gia Định, TP.HCM để thực hiện xét nghiệm ma túy sau khi xuất hiện những tin đồn tiêu cực liên quan đến đời tư. Nam ca sĩ cho biết anh chủ động đi kiểm tra để chứng minh sự trong sạch và tránh ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân cũng như công việc nghệ thuật.

Ngọc Sơn chủ động lên tiếng về tin đồn đang bủa vây anh

Đồng hành cùng Ngọc Sơn có ca sĩ Quách Tuấn Du và một người em đang công tác trong ngành công an. Trong buổi livestream trên đường đến bệnh viện, Quách Tuấn Du chia sẻ: "Tin đồn không bao giờ đúng sự thật. Chỉ bao giờ có xác minh của cơ quan chức năng thì chúng ta mới cảm thấy yên lòng".

Nam ca sĩ cũng cho biết những thông tin lan truyền thiếu kiểm chứng đã tác động trực tiếp đến hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ. "Mọi người chia sẻ những thông tin không đúng, làm ảnh hưởng đến công việc của nghệ sĩ. Nhiều bầu show hôm nay gọi điện cho Quách Tuấn Du và đại diện phía Ngọc Sơn hỏi tình hình như thế nào. Livestream này như một cách để thông báo với tất cả mọi người”, Quách Tuấn Du nói.

Về phía mình, Ngọc Sơn khẳng định anh không né tránh mà lựa chọn đối diện trực tiếp với sự việc. Nam danh ca chia sẻ: "Tôi đi test cho khách quan. Những ai nói không đúng về mình thì cứ kệ thôi. Mình cây ngay không sợ chết đứng. Mình trong sạch thì đi test thôi, làm luôn tại chỗ, sáng nghe đồn là mình đi làm luôn".

Nam danh ca chủ động đến bệnh viện xét nghiệm ma túy

Không dừng lại ở đó, giọng ca “Tình cha” còn tuyên bố mạnh mẽ trước các tin đồn tiêu cực. Anh nói: "Nếu Ngọc Sơn test ra được nồng độ cồn nào lúc lái xe thì 10 tỷ luôn. Còn nếu test ra chất kích thích, thì cả cuộc đời chung thân luôn. Ngọc Sơn của đại gia đình là đàng hoàng số 1.

Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, mình không can thiệp. Nhưng để giữ mình là đầu tàu của showbiz, được các anh chị em yêu thương, là cánh chim đầu đàn thì mình phải trong sạch. Đừng nghĩ rằng nghệ sĩ thì ai cũng chơi bời”.

Theo chia sẻ của Ngọc Sơn, sau khi nghe tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, anh đã chủ động trình báo công an phường và được hướng dẫn đến bệnh viện thực hiện xét nghiệm. Nam ca sĩ cho biết phía công an cũng tư vấn rằng nếu có người cố tình tung tin sai sự thật, anh có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ngọc Sơn hẹn sẽ thông báo với mọi người sau khi có kết quả

Tại bệnh viện, Ngọc Sơn được hướng dẫn làm các thủ tục xét nghiệm. Do phải chờ khoảng một giờ mới có kết quả nên nam danh ca cho biết sẽ cập nhật thông tin trong livestream tiếp theo.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, được khán giả yêu mến qua hàng loạt ca khúc nổi tiếng như "Lòng mẹ", "Tình cha”, “Vầng trăng cô đơn". Anh từng là hiện tượng của dòng nhạc trữ tình, bolero trong thập niên 1990 và được nhiều khán giả gọi với biệt danh "ông hoàng nhạc sến".

Ngoài ca hát, Ngọc Sơn còn hoạt động sáng tác và thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam danh ca xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giàu năng lượng, gần gũi với người hâm mộ mà anh thường gọi là "đại gia đình".

