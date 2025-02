Danh ca Minh Cảnh ở Mỹ tuổi 87: Mong muốn về Việt Nam

Mới đây, trên kênh Youtube Lý Thành Lập đã đăng tải một clip quay lại cảnh danh ca Minh Cảnh đi khám mắt ở Mỹ.

Minh Cảnh

Dù đã ở tuổi 87 nhưng danh ca Minh Cảnh vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và tràn trề nhựa sống. Ông vẫn giữ được giọng hát khỏe khoắn, mùi mẫn và cảm xúc.

Được mọi người động viên, danh ca Minh Cảnh khám xong liền đứng hát dưới sự đệm đàn guitar của bác sĩ người Mỹ. Vừa cất giọng lên, nam danh ca khiến mọi người nổi da gà vì quá xúc cảm.

Đến vị bác sĩ người Mỹ dù không biết tiếng Việt cũng phải thán phục giọng hát của danh ca Minh Cảnh ở tuổi 87.

Nam danh ca chia sẻ về tình hình hiện tại của mình: "Sức khỏe của tôi ổn, ăn uống được. Một bữa cơm ngày xưa tôi ăn ba chén cơm, giờ ăn ít hơn một chút. Một ngày tôi ăn ba bữa. Sáng ra tôi cũng ăn sáng, cà phê, rồi ăn trưa, ăn tối.

Tôi cũng đang mong về Việt Nam để gặp bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Tôi ở Mỹ nhưng vẫn chân thành biết ơn khán giả Việt Nam".

Qua đoạn chia sẻ, có thể thấy sức khỏe danh ca Minh Cảnh rất tốt, ở tuổi 87 nhưng vẫn minh mẫn, nói chuyện dõng dạc, giọng vẫn trẻ trung, không hề có dấu hiệu tuổi già.

Ngoài hình ảnh về danh ca Minh Cảnh, Youtuber Lý Thành Lập chia sẻ thêm: "Hiện tại thì sức khỏe danh ca Minh Cảnh ổn định, chân đi đỡ hơn trước, giờ khỏe hơn trước nhờ kiên trì tập luyện, vật lý trị liệu.

Danh ca Minh Cảnh vừa được người nhà cho đi khám mắt. Người bác sĩ cũng có niềm đam mê âm nhạc, khi biết danh ca Minh Cảnh là nghệ sĩ thì cũng ngẫu hứng đàn cho ông hát, nghe rất dễ thương.

Mắt danh ca Minh Cảnh bị cờm do lớn tuổi. Thời gian tới nếu đủ điều kiện sức khỏe thì thầy Minh Cảnh sẽ bị mổ mắt để nhìn rõ hơn. Đó là lí do vì sao hiện tại khán giả hay thấy thầy Minh Cảnh đeo kính đen, do thầy bị cờm, nếu không đeo kính thì nhìn mọi thứ bị chói, nhòe.

Đầu năm nay, thầy Minh Cảnh bày tỏ ý định về Việt Nam trong tháng 4, tháng 5 để hội ngộ khán giả trong một số chương trình. Thầy có chia sẻ với tôi. Hi vọng sức khỏe của thầy Minh Cảnh tiến triển tốt để về nước biểu diễn.

Thầy Minh Cảnh cũng bảo, kiếp nghệ sĩ là kiếp tằm nhả tơ nên dù ở tuổi nào vẫn muốn được phục vụ khán giả".