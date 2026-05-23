Danh ca Hương Lan cắt tóc lạ, nấu đồ Việt cho người Mỹ ăn

Mới đây, danh ca Hương Lan đã mở tiệc sinh nhật cho cháu nội tại nhà riêng ở Mỹ. Nữ danh ca tự tay vào bếp nấu ăn, phục vụ khách khứa. Rất nhiều người Mỹ (bạn của con trai và con dâu Hương Lan) tới dự tiệc đều nức nở khen các món ăn Việt bà nấu và ăn khá nhiều.

Hương Lan còn xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới lạ, trẻ trung. Nữ danh ca cắt tóc cực kỳ ngắn, cá tính.

Danh ca Hương Lan

NSƯT Kim Tiểu Long cũng được Hương Lan mời tới buổi tiệc. Anh nói: "Hôm nay tôi và một người anh tới nhà mẹ Hương Lan để ăn tiệc sinh nhật cháu nội mẹ. Mẹ nấu rất nhiều món ngon mà toàn món Việt. Tiếc là tôi ăn chay nên không ăn được những món này.

Hôm nay là ngày rằm, nhưng thực ra cuộc đời tôi bây giờ ngày rằm hay thường cũng như nhau vì tôi ăn chay trường mỗi ngày. Tôi không tính mùng một hay ngày rằm nữa.

Tôi ăn chay nhiều năm nay rồi. Tôi không phát nguyện gì cả, chỉ đơn giản sau một đêm ngủ dậy là ăn chay luôn tới giờ. Cách ăn chay của tôi cũng đơn giản, không phiền phức người khác, không khó khăn.

Nhiều lúc tôi đi hát dưới miền Tây, không có đồ chay để ăn, thế là tôi lấy mì gói trụng vào nồi nước lèo của người ra cho chín rồi ăn luôn, cứ ăn đơn giản như vậy thôi".

Kim Tiểu Long

Hương Lan rất chu đáo, nghe Kim Tiểu Long nói vậy liền nhắc: "Nếu ăn chay thì có rau xà lách và bánh bột lọc đậu xanh đó con". Kim Tiểu Long nghe xong liền lấy rau xà lách ăn không và cả bữa tiệc chỉ ăn rau xà lách.

Danh ca Hương Lan không chỉ được mến mộ bởi giọng ca vượt thời gian, mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc. Con dâu của bà là một phụ nữ người Mỹ, dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng cô luôn kính trọng và yêu thương mẹ chồng sâu sắc.

Tổ ấm ấy càng thêm viên mãn khi đón chào những thiên thần nhỏ - các cháu nội của Hương Lan. Dù lớn lên ở nước ngoài, các cháu vẫn được bà gìn giữ và truyền dạy những giá trị cội nguồn văn hóa Việt Nam. Sự hòa hợp, hiếu thảo giữa mẹ chồng người Việt và nàng dâu ngoại quốc đã tạo nên một gia đình đa văn hóa đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương.