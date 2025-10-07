Hiện tại, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi đang nỗ lực bằng mọi giá để duy trì quyền kiểm soát Pokrovsk và Dobropillya ở Donetsk, ngăn chặn Quân đội Nga đánh chiếm nốt các thành phố trọng yếu còn lại của cả vùng Donbass.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích Ukraine tin rằng, canh bạc của tướng Syrskyi dường như cực kỳ rủi ro đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine vì nhiều lý do.

Những người chỉ trích vị Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine lưu ý rằng, các Lữ đoàn số 82, 95, 79 và 35 của Quân đội Ukraine, những đơn vị đã được tái triển khai đến khu vực này, trước đây đã giao tranh quyết liệt với Quân đội Nga dọc theo tuyến tiếp xúc ở các tỉnh Sumy và Kharkiv.

Giờ đây, họ đang ở trong "chảo lửa Pokrovsk", nơi đang ngày càng thu hút thêm lực lượng Ukraine và đồng thời, như một thỏi nam châm thu hút toàn bộ hỏa lực tên lửa, pháo binh, máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Theo các chuyên gia, đây là một dải lãnh thổ "với chiều sâu chiến thuật tối thiểu, không có khả năng phòng thủ đúng mức, trên một khu vực gần như hoàn toàn bằng phẳng của mặt trận, được nhắm mục tiêu tốt và trinh sát tốt bởi pháo binh và máy bay không người lái của Nga".

Do đó, nó rất khó phòng thủ và dễ bị tấn công, sở dĩ đến thời điểm hiện tại Pokrovsk chưa rơi vào tay đối phương là do các tướng lĩnh Moscow không muốn tổn thất quá nhiều xương máu của binh sĩ Nga, nên sử dụng chiến thuật đánh chắc, tiến chắc và tiêu hao dần dần sinh lực địch.

Các nhà phân tích tin rằng, Bộ chỉ huy Ukraine hiện đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng thứ ba kể từ khi nổ ra xung đột quân sự toàn diện với Nga vào tháng 02 năm 2022.

Một số lượng lớn các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine đang được tập trung tại một khu vực tương đối nhỏ, gây khó khăn lớn cho việc chi viện binh lực, đồng thời làm tăng nguy cơ bị Lực lượng Vũ trang Nga tấn công hỏa lực.

Những tính toán sai lầm lớn trước đây đã diễn ra trong cuộc phản công quy mô lớn vào mùa hè năm 2023 (chiến dịch phản công ở ngôi làng Rabotino, vùng Orikhiv, tỉnh Zaporozhye) và chiến dịch không quân kéo dài nhằm thiết lập một đầu cầu trên sông Dnepr (Dnipro) ở làng Krynki, từ mùa thu năm 2023 đến mùa hè năm 2024.

Hơn nữa, việc tái triển khai các đơn vị này làm suy yếu hệ thống phòng thủ vốn đã mong manh của Kupiansk và Lyman của vùng Kharkiv, dẫn đến việc phần lớn thành phố Kupiansk hiện đã rơi vào tay quân Nga.

Các thành phố này trước sau cũng sẽ bị thất thủ bởi thực tế chỉ còn lại sự phòng thủ yếu ớt, vì tổng tư lệnh đã điều các lữ đoàn được huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao nhất từ lực lượng dự bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đến “chảo lửa Pokrovsk”.

Do đó, việc giữ vững cả Pokrovsk, Kupiansk và Lyman sẽ rất khó khăn và thất bại có thể dẫn đến việc Tướng Oleksandr Syrskyi phải từ chức.