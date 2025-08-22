Đang yêu 4 năm, bạn gái muốn quay về với chồng cũ, tôi ê chề khi nghe cô ấy thốt ra lý do

Tôi và Hoa yêu nhau đến nay đã được 6 năm. Mối quan hệ của chúng tôi gọi là “rổ rá cạp lại”. Ở cuộc hôn nhân trước, tôi và vợ quá vội cưới. Khi về sống với nhau rồi mới nhận ra có nhiều điểm không hợp nên chia tay. Còn Hoa, cô ấy tâm sự bị chồng cũ phản bội.

Thông qua một hội nhóm của những người cùng tuổi, chúng tôi quen nhau. Ban đầu, cả hai nhắn tin trò chuyện rồi hẹn gặp ngoài đời. Hoa là một người phụ nữ xinh đẹp và khá cá tính. Sau khoảng 2 tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức trở thành một đôi.

Trong 4 năm qua, chúng tôi rất hạnh phúc. Ban đầu, cả hai dự định cứ ở bên nhau như vậy, không cần đám cưới. Bởi sau đổ vỡ, chúng tôi đều hiểu điều quan trọng nhất là hai đứa hiểu nhau, cùng nhau cố gắng, vì nhau mà tốt lên chứ không quan trọng việc đám cưới hay ràng buộc gì cả.

Tuy nhiên, sau thời gian yêu nhau, tôi lại muốn kết hôn. Tôi mong có một tổ ấm thực sự với Hoa, cả thực tế lẫn trên giấy tờ. Có lần, tôi bày tỏ suy nghĩ với bạn gái song cô ấy từ chối. Nghĩ rằng Hoa đã một lần đổ vỡ, “như con chim sợ cành cong” nên tôi không vội, tin rằng từ từ thuyết phục cô ấy sẽ thành công.

Cuối tuần trước, Hoa bất ngờ rủ tôi ra ngoài ăn tối vì có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi như mở cờ trong bụng, hí hửng tưởng rằng nàng sẽ đồng ý lời đề nghị của mình hôm trước.

Những lời Hoa nói làm tôi cảm thấy chua chát làm sao. (Ảnh minh họa)

Không ngờ, những lời Hoa thốt ra lại như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Hoa muốn chia tay, để quay lại với Thắng - chồng cũ của cô ấy. Tôi sững sờ, còn nghĩ Hoa nói đùa. Nhưng không, cô ấy nói thật. Điều kinh khủng hơn nữa là khi tôi nghe cô ấy nói lý do.

Hóa ra, thời gian qua, Thắng đã níu kéo Hoa, muốn tái hợp. Cô ấy muốn quay lại với chồng để giữ tài sản cho con không bị rơi vào tay người khác. Thắng có điều kiện kinh tế khá giả, Hoa sợ nếu không tái hợp, anh ta sẽ kết hôn với người khác, sinh thêm con thì sau này sẽ ảnh hưởng tới phần tài sản mà con chung của Hoa và Thắng được hưởng.

Tôi nghe đến đây mà người lạnh toát. Người đang ngồi trước mặt, thốt ra những lời đó là người phụ nữ mà tôi đã yêu suốt 4 năm qua và muốn gắn bó đây ư?

Tôi hỏi lại, Hoa đã suy nghĩ kỹ hay chưa thì cô ấy khẳng định: “Em đã nghĩ rất nhiều trước khi nói ra những điều này với anh. Trước đây chúng ta cũng đã từng thống nhất chỉ yêu, không cưới, không sinh con chung, khi không còn muốn ở bên nhau thì thoải mái rời đi mà. Anh quên sao?".

Hóa ra là vậy, đúng là tôi đã quên. Tôi đã yêu Hoa nhiều tới mức quên đi những lời thỏa thuận ban đầu. Chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi không trách ai, mà chỉ rút ra cho bản thân một bài học sâu sắc.