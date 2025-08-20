Giận run người vì chồng mang 600 triệu đồng tiền tiết kiệm cho nữ đồng nghiệp vay, trả dần 5 triệu/tháng

Cách đây hơn 1 năm, vợ chồng tôi thấy giá vàng tăng cao nên có ít vàng cưới và vàng mua tích trữ đã đem bán chốt lời, được 600 triệu đồng. Tôi nói với chồng - anh Hiếu mang số tiền này đi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Anh đồng ý.

Đúng thời điểm đó, tôi phải đi công tác 20 ngày, lúc về thì con lại bị ốm nằm viện 1 tuần, chỉ thấy chồng bảo đã gửi thì tôi cũng đinh ninh là anh đã gửi chứ không hỏi kỹ lại.

Đến nay, đã đến kỳ tất toán, tôi định đầu tư bất động sản cùng bạn nên nhờ chồng rút tiền cho mình thì mới lộ ra chuyện, anh đã đem hết số tiền đó cho một nữ đồng nghiệp ở công ty vay.

“Hương là mẹ đơn thân, sau khi ly hôn, một mình nuôi con, vì khó khăn quá nên vạy mượn để đầu tư cùng bạn, mong có cuộc sống tốt hơn. Không ngờ cô ấy lại bị lừa mất hết, còn mắc nợ cả tỷ đồng. Anh thấy thương cảm nên đã cho cô ấy vay cho đỡ tiền lãi ngân hàng. Mỗi tháng, cô ấy lĩnh lương xong đều trả cho anh 5 triệu đồng. Số tiền đó anh đã gom lại, vẫn giữ ở đây, để anh chuyển cho em. Anh xin lỗi em”, Hiếu giải thích.

Tôi không hiểu chồng nghĩ gì mà lại mang số tiền lớn cho đồng nghiệp vay mà không hỏi ý kiến vợ. (Ảnh minh họa)

Nghe từng lời Hiếu nói mà tối như muốn nổ tung. Vợ chồng tôi kết hôn đã 4 năm, 2 bên nội ngoại cũng khó khăn nên tất cả đều do chúng tôi phải tự cố gắng làm ra. Hai vợ chồng làm công ăn lương, thu nhập trung bình.

Tôi phải cố gắng làm việc gấp đôi, gấp ba bình thường để kiếm thêm, vừa thu vén chi tiêu lo trang trải cuộc sống, vừa cố gắng mua vàng tiết kiệm mỗi tháng thì mới có được số tiền trên, chỉ mong một này nào đó mua được căn nhà để đỡ cảnh thuê trọ. Vậy mà, chồng tôi đem tiền cho vay, không hỏi vợ một lời, lại còn cho đồng nghiệp trả dần mỗi tháng 5 triệu thì đến bao giờ mới thu được nợ?

Vợ chồng tôi cãi nhau một trận lớn. Tôi đặt ra nhiều câu hỏi với chồng, hỏi xem nữ đồng nghiệp kia là ai? Hai người thân thiết tới cỡ nào mà anh giấu tôi cho cô ấy vay tiền?

Không ngờ, sau một hồi tranh luận, Hiếu lại nói tôi là người ích kỷ, không biết cảm thông, sẻ chia với người khác trong lúc họ gặp khó khăn. Nghe đến đây thì tôi không còn gì để nói nữa. 1 tuần nay, tôi tạm thời đưa con ra ngoài ở vì không muốn nhìn thấy chồng, không muốn con chứng kiến thêm cảnh cãi vã.

Tôi thực sự đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì cứ nghĩ đến những điều Hiếu làm là tôi vừa tức điên, vừa ấm ức vô cùng. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, chồng tôi cũng là người tốt, hiền lành. Mấy ngày nay, anh cũng nhắn tin xin lỗi tôi suốt. Rồi nghĩ đến con gái còn nhỏ mà đã rơi vào cảnh ly tán, tôi cũng không đành lòng.

Bây giờ tôi phải làm thế nào đây?