Đang xem Olympia mà danh sách crush tự nhiên thêm một cái tên: Điển trai, cười duyên, quan trọng là giỏi!

Ở mỗi vòng thi của Đường Lên Đỉnh Olympia, bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng, nhiều thí sinh tham gia cũng thường để lại ấn tượng riêng với khán giả. Có người nổi bật bởi phong thái tự tin, có người gây chú ý bởi câu trả lời nhanh và chính xác, cũng có những thí sinh khiến người xem nhớ ngay từ lần xuất hiện đầu tiên bởi ngoại hình sáng cùng nụ cười rất dễ mến.

Trong trận thi Tuần 2, Tháng 2, Quý 2 của chương trình phát sóng hôm 8/3 vừa qua, cái tên Cấn Gia Bảo - học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi thành tích thi đấu mà còn bởi vẻ ngoài điển trai, gương mặt sáng cùng nụ cười ngọt ngào, “ghi điểm” tuyệt đối với người xem.

Cấn Gia Bảo - học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, trận thi Tuần 2, Tháng 2, Quý 2 Olympia năm thứ 26 có sự tham gia của 4 nhà leo núi gồm Cấn Gia Bảo (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Ngân (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh), Nguyễn Minh Tài (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai) và Trần Hoàng Minh Châu (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Trị).

Ngay từ phần thi Khởi động, cục diện trận đấu đã có sự phân hóa khi Minh Tài đã tạm vươn lên dẫn đầu với 75 điểm. Theo sau là Minh Châu với 40 điểm, Thanh Ngân 20 điểm, còn Gia Bảo đứng cuối với 15 điểm. Tuy nhiên, ở phần thi Tăng tốc đã chứng kiến màn bứt phá đầy bất ngờ của nam sinh đến từ Phú Thọ. Từ vị trí cuối đoàn đua, Gia Bảo liên tiếp đưa ra đáp án chính xác và nhanh nhất ở cả 4 câu hỏi, qua đó giành trọn số điểm tối đa của phần thi.

4 thí sinh tham gia cuộc thi Tuần 2, Tháng 2, Quý 2 Olympia năm thứ 26 (Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia)

Màn tăng tốc ấn tượng này không chỉ giúp Gia Bảo cải thiện đáng kể thứ hạng mà còn mang về cho cậu 160 điểm - mức điểm tuyệt đối của phần thi Tăng tốc. Với thành tích này, nam sinh Phú Thọ trở thành thí sinh đầu tiên của Quý 2 và là thí sinh thứ ba của Olympia 26 đạt điểm tuyệt đối ở phần thi này. Kết quả chung cuộc, Gia Bảo đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành vòng nguyệt quế của trận thi tuần với 255 điểm.

Gia Bảo có màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế của trận thi tuần (Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia)

Không chỉ gây ấn tượng với màn thi đấu bản lĩnh, Gia Bảo còn khiến nhiều khán giả chú ý bởi ngoại hình điển trai, phong thái điềm tĩnh và nụ cười sáng trong suốt quá trình tham gia chương trình.

Cấn Gia Bảo hiện là học sinh lớp 11 chuyên Toán tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Phú Thọ. Nam sinh từng đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và huy chương Đồng kỳ thi Toán tiếng Anh cấp quốc gia. Chia sẻ về bản thân, Gia Bảo cho biết cậu có niềm yêu thích với những con số từ nhỏ.

Theo nam sinh, môn Toán không chỉ mang lại sự hứng thú mà còn giúp rèn luyện tư duy logic và khả năng suy luận. Trong tương lai, Gia Bảo mong muốn trở thành một doanh nhân và theo đuổi lĩnh vực kinh doanh đồ gỗ.

Bên cạnh thành tích thi đấu nổi bật, Gia Bảo có ngoại hình và nụ cười dễ mến (Ảnh: FBNV)

Sau khi tập phát sóng được chia sẻ, màn lội ngược dòng ấn tượng của nam sinh Phú Thọ đã thu hút sự chú ý của các khán giả theo dõi chương trình. Bên cạnh thành tích thi đấu nổi bật, hình ảnh Gia Bảo với phong thái điềm tĩnh đã để lại nhiều thiện cảm, khiến không ít người dành lời chúc mừng và cổ vũ cho chặng đường tiếp theo của nam sinh tại cuộc thi.