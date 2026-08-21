Đang viral vụ người phụ nữ đi vệ sinh trên máy bay, khách hàng kể 40 phút “kinh hoàng” sau đó

Khách hàng kể lại trải nghiệm khó quên lên mạng xã hội, gọi điện cho hãng bay để phản ánh.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện một nữ hành khách bị tố đi vệ sinh ngay tại chỗ ngồi trên chuyến bay từ Malaysia đến Thượng Hải.

Vụ việc nhanh chóng lọt top tìm kiếm, gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội nước này, sau khi một số hành khách cùng chuyến lên tiếng kể lại trải nghiệm khó quên trong khoảng 40 phút cuối hành trình.

Người phụ nữ đi vệ sinh trên máy bay

Theo những bài đăng được chia sẻ trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) và Weibo, sự việc xảy ra trên chuyến bay AK1516 của AirAsia. Những hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết một mùi khó chịu bất ngờ lan khắp khoang, khiến nhiều người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.

Một tài khoản có tên G. đăng bài với dòng mở đầu đầy bất lực: “Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tôi gặp chuyện có người đi vệ sinh ngay trên ghế máy bay.”

Theo người này, sự việc xảy ra trên chuyến bay AK1516 của AirAsia, khởi hành từ Kota Kinabalu (Malaysia) đến sân bay Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 18/8. Chuyến bay kéo dài khoảng 5 tiếng. Khoảng 4 tiếng sau khi cất cánh, hành khách bắt đầu nghe thấy tiếng tranh cãi ở phía cuối máy bay.

Ban đầu, người này không nghe rõ chuyện gì vì đang trong trạng thái ngái ngủ. Sau đó, một nam hành khách và một nữ hành khách cùng lên tiếng tranh luận với người khác. Theo những gì được kể lại, một phụ nữ được cho là đã đi vệ sinh ngay tại ghế, dùng túi để hứng chất thải và ban đầu còn nói rằng đó là do trẻ nhỏ đi cùng gây ra.

Điều khiến các hành khách xung quanh khó chịu hơn là vị trí người phụ nữ ngồi được cho là chỉ cách nhà vệ sinh khoảng 3m. Người đăng bài cho biết khi bị nhắc nhở, người phụ nữ vẫn tỏ thái độ khá gay gắt và đáp trả những người lên tiếng.

Người phụ nữ kể lại trải nghiệm tệ trên chuyến bay, cô phải nắm chặt tay con gái, mong xuống máy bay nhanh nhất có thể. Ảnh: Xiaohong.

Đến khi máy bay bắt đầu hạ cánh, mùi khó chịu vẫn còn trong khoang. Nhiều hành khách đứng kín lối đi vì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay.

Không chỉ một người lên tiếng, nhiều hành khách khác cũng chia sẻ câu chuyện tương tự sau khi sự việc được lan truyền.

Sohu đưa tin, theo lời kể của một hành khách tên Zhuo, người ngồi cùng hàng với người phụ nữ nhưng ở phía bên kia lối đi, lúc đầu mọi người chỉ ngửi thấy mùi khó chịu và nghĩ rằng một trong hai đứa trẻ đi cùng người phụ nữ bị nôn hoặc gặp sự cố vệ sinh.

Người phụ nữ được mô tả khoảng hơn 40 tuổi, ngồi giữa hai bé trai khoảng 10 tuổi. Khi mùi ngày càng nặng, một số hành khách bắt đầu bàn tán. Sau đó, người ngồi phía trước quay lại và phát hiện trên sàn có chất thải.

Lúc này, hai bé trai được hỏi cũng nói rằng rất hôi và khẳng định không phải mình gây ra. Người phụ nữ sau đó mới thừa nhận chất thải là của mình.

Người phụ nữ giải thích rằng cơ thể không khỏe, đồng thời cho rằng ai cũng có lúc bị bệnh. Tuy nhiên, các hành khách xung quanh vẫn không hiểu lý do, bởi nhà vệ sinh trên máy bay khi đó chưa đóng cửa và chỉ cách chỗ ngồi của cô không quá 5 m.

Một số người còn nhìn thấy người phụ nữ sau đó xách túi nilon vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh.

Tiếp viên phải xử lý ngay giữa khoang máy bay

Sau khi phát hiện chất thải trên sàn, các tiếp viên đã lập tức đến xử lý.

Theo các hành khách, tiếp viên dùng giấy lau và thu dọn phần chất thải có thể xử lý được. Một phần đã thấm vào thảm nên không thể làm sạch hoàn toàn. Để hạn chế mùi, nhân viên còn sử dụng nước hoa và chất khử mùi.

Tuy nhiên, việc xử lý cũng không thể giải quyết hoàn toàn tình hình. Chuyến bay lúc đó đã gần đến thời điểm hạ cánh, hệ thống điều hòa được tắt khiến mùi khó chịu càng khó thoát ra ngoài.

Chất thải (đã che) rơi xuống và dính trên sàn máy bay.

Một hành khách cho biết khoảng 40 phút cuối chuyến bay là quãng thời gian “kinh khủng”. Mùi lan ra các hàng ghế xung quanh, khiến những người đang ngủ cũng bị đánh thức.

Hành khách bức xúc, hãng bay nói gì?

Sau sự việc, nhiều hành khách đã đăng bài lên mạng xã hội để kể lại trải nghiệm. Một số người bày tỏ sự bức xúc vì cho rằng đây là hành vi thiếu ý thức, đặc biệt khi nhà vệ sinh vẫn có thể sử dụng.

Có người đặt câu hỏi liệu những hành khách có hành vi nghiêm trọng như vậy có thể bị đưa vào danh sách hạn chế bay của hãng hay không.

Tuy nhiên, theo cựu cơ trưởng hàng không dân dụng Trần Kiến Quốc, việc một hành khách có bị đưa vào “danh sách đen” hay không còn phụ thuộc vào quy định và cách xử lý của từng hãng hàng không. Thông tin này được Tờ Jimu News dẫn lời ông Trần Kiến Quốc trong bài đăng ngày 20/8 về sự việc.

Phía hãng bay vẫn chưa lên tiếng công khai về vụ việc.

Về phía AirAsia, sau khi sự việc được phản ánh, một hành khách đã gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng. Phía AirAsia sau đó cho biết đã ghi nhận thông tin và tiếp nhận phản ánh. Truyền thông Trung Quốc cũng đã liên hệ với AirAsia để xác minh vụ việc. Phía hãng cho biết đã ghi nhận thông tin và tiếp nhận phản ánh, song chưa đưa ra phản hồi cụ thể về việc người phụ nữ có bị xử lý hay áp dụng bất kỳ hình thức hạn chế bay nào hay không.

Về phía hành khách, nhiều người cho biết họ không cho rằng đây là vấn đề về chất lượng phục vụ của hãng và cũng không khiếu nại các tiếp viên, bởi sau khi phát hiện sự việc, họ đã nhanh chóng có mặt để xử lý.

Dù vậy, câu chuyện vẫn tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Từ một trải nghiệm khó tin trên chuyến bay, vụ việc đang trở thành chủ đề tranh luận về ý thức của hành khách cũng như cách các hãng hàng không xử lý những tình huống bất thường xảy ra ngay trong khoang máy bay.

Nguồn: Xiaohong, Sohu, HK01.