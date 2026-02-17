Đang viral: Màn chúc Tết trên VTV đúng 24 năm trước!

Giữa hàng loạt content Tết rộn ràng trên mạng xã hội, một đoạn video ghi lại màn chúc Tết phát sóng trên VTV cách đây đúng 24 năm bất ngờ được chia sẻ trở lại và nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Trong khoảnh khắc Giao thừa năm 2002 này, 2 người dẫn chương trình là BTV Lê Quang Minh và BTV Nguyễn Thị Phương Liên.

“Thưa quý vị và các bạn! Chúng ta đang sống ở những giây phút đầu tiên của năm mới. Trong giờ phút ý nghĩa này, cho phép chúng tôi, những người làm truyền hình được gửi tới mỗi gia đình, mỗi người chiến sĩ lúc này đây đang phải làm nhiệm vụ xa nhà và kiều bào ta đang ở xa Tổ quốc lời chúc năm mới hạnh phúc và thành đạt.

Chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, mã đáo thành công!” - bộ đôi MC gửi lời chúc đến khán giả.

BTV Quang Minh và BTV Phương Liên với lời chúc 24 năm trước (Nguồn: @_liennguyenvtv4)

Dù đã 24 năm trôi qua, chất lượng video không phải full HD nét căng, trường quay giản dị, lời chúc mộc mạc nhưng khoảnh khắc vẫn khiến nhiều người hoài niệm. Nhiều người thừa nhận rằng không cần kỹ xảo cầu kỳ hay sân khấu hoành tráng mà vẫn rất ấn tượng.

Bên cạnh đó nhiều cư dân mạng còn thừa nhận rằng 24 năm trước thì mình còn chưa được sinh ra hoặc quá bé để ghi nhớ nên càng tò mò hơn.

“Tầm này nhà tui còn chưa có cái tivi trắng đen nữa nói gì tivi màu”, “24 năm trước. Lúc đó mới 3 tuổi”, “Hồi này mình đẻ được 3 ngày”, “Hồi đó tui mới 3 tuổi, nhà còn chưa có tivi nữa”, “Chú Quang Minh chính luận biểu tượng nhan sắc sau này mà giờ nhìn hài quá”, “Từng mê cái lịch lãm của Quang Minh lắm á”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Được biết, cả hai BTV từng lên sóng năm đó cũng đã đạt được những thành tựu, có vị trí nhất định trong công việc.

BTV Lê Quang Minh được biết đến nhiều nhất với vai trò là người dẫn chương trình Thời sự của VTV từ những năm 2000 đến năm 2015 và do đó, anh được khán giả đặt cho biệt danh "người đàn ông Thời sự". Anh từng được đề cử giải Biên tập viên lên hình ấn tượng của VTV Awards năm 2014.

Từ năm 2017, anh chuyển công tác sang Trung tâm Tin tức VTV24, sau là Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital). Tháng 11/2021 đến tháng 12/2024, nhà báo Lê Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Nhà báo Quang Minh phát biểu tại sự kiện hồi cuối năm 2024 (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, BTV Nguyễn Thị Phương Liên vẫn đang làm việc tại VTV. Hiện tại chị là Phó trưởng Ban truyền hình Đối ngoại VTV4.

Nhà báo Phương Liên đứng thứ 2 từ phải sang (Ảnh: VTV)

(Tổng hợp)