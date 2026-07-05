Đăng video điểm thi cao bất thường 'nhầm' địa chỉ, TikToker bị công an mời làm việc

Ngày 5/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị nghiệp vụ đang xác minh, xử lý đối tượng thông tin sai sự thật về điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán tại Thái Nguyên.

Trước đó, qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) phát hiện tài khoản TikTok “CHIẾN HALO – “Hóng” viên” đăng tải bài viết “Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên".

Theo đó, tài khoản này đăng video dài hơn 2 phút, đưa ra những nhận định thông tin không đúng về điểm thi môn Toán của học sinh trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Ví như, có 299/328 học sinh đạt điểm 9, 10 môn Toán, trong đó có 147 học sinh đạt điểm 10...

Đối tượng V.V.C làm việc tại Cơ quan công an.

Xác định thông tin đăng tải trên là không đúng, đơn vị đã xác minh và xác định chủ tài khoản trên là V.V.C (SN 1992, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng V.V.C thừa nhận: Ngày 3/7, mạng xã hội thông điểm thi môn Toán của trường THPT Chuyên Tuyên Quang có nhiều bất thường. Trong đó, riêng môn toán có 147 học sinh đạt điểm 10.

Để thu hút người đăng ký kênh TikTok của mình, C tự quay video và đưa ra những nhận định về việc điểm thi bất thường. Tuy nhiên, C lại đưa thông tin là điểm thi bất thường thuộc trường THPT Chuyên Thái Nguyên, rồi đăng tải trên kênh TikTok. Bài đăng đã nhận được hơn 48.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.

Tuy nhiên, C phát hiện nhiều bình luận cho rằng, sự việc trên không phải ở Thái Nguyên mà liên quan đến trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Nhận thấy có sự nhầm lẫn, khoảng 18h cùng ngày C đã xoá bài đăng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.