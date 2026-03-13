Đang trên đường đến châu Âu, một tàu chở LNG của Mỹ bất ngờ quay đầu chuyển hướng đến Trung Quốc

Ảnh minh họa

Cuộc cạnh tranh tìm kiếm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại châu Á đang gia tăng khi nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn. Tình hình này khiến nhiều lô hàng LNG đang trên đường đến châu Âu phải chuyển hướng sang châu Á, trong đó có ít nhất một lô hàng của Mỹ được điều hướng tới Trung Quốc sau gần một năm gián đoạn nhập khẩu vì căng thẳng thương mại.

Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 đã gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến đường quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Điều này ảnh hưởng đến nguồn cung LNG từ Qatar, quốc gia xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, buộc các khách hàng châu Á phải cạnh tranh để giành các lô hàng sẵn có trên thị trường giao ngay.

Dữ liệu theo dõi tàu của công ty phân tích Kpler cho thấy một số tàu LNG ban đầu hướng đến các cảng châu Âu nhưng sau đó đã chuyển hướng sang châu Á. Trong số này có các tàu UMM Ghuwailina, Elisa Ardea và Pan Americas.

Theo Kpler, tàu UMM Ghuwailina đã nhận LNG từ cơ sở Plaquemines LNG tại bang Louisiana (Mỹ) ngày 1/3. Ban đầu tàu phát tín hiệu điểm đến là cảng Zeebrugge của Bỉ, nhưng sau đó đổi hướng sang cảng Thiên Tân của Trung Quốc.

Nếu cập cảng như kế hoạch, đây sẽ là chuyến LNG đầu tiên từ Mỹ đến Trung Quốc kể từ khi tàu Mu Lan dỡ hàng tại Trương Châu vào tháng 2/2025. Sau thời điểm đó, các biện pháp thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh khiến LNG của Mỹ trở nên kém cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc gần đây đã tạm đình chỉ mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ trong một năm, nhưng vẫn duy trì mức thuế cơ bản 10% áp dụng từ tháng 11. Các sản phẩm năng lượng của Mỹ, trong đó có LNG, vẫn chịu mức thuế khoảng 15%. Do chi phí cao, nhiều nhà nhập khẩu Trung Quốc đã chuyển hướng các lô LNG có nguồn gốc từ Mỹ sang các thị trường khác trong thời gian qua.

Theo ông Yuanda Wang, nhà phân tích cấp cao tại ICIS, lô hàng trên vẫn còn cách khá xa Trung Quốc và hiện ở gần bờ biển Brazil, do đó hành trình vẫn có thể thay đổi. Ông cũng cho rằng LNG của Mỹ hiện không có lợi thế về chi phí tại Trung Quốc dưới mức thuế hiện hành.

“Ngay cả khi loại bỏ thuế quan, chi phí vận chuyển LNG từ Mỹ sang Trung Quốc vẫn có thể vượt 10 USD trên mỗi triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu), cao hơn giá khí đốt nhập khẩu qua đường ống của Trung Quốc,” ông Wang cho biết.

Trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, người mua châu Á đã chấp nhận trả giá cao để đảm bảo nguồn hàng. Theo các giao dịch gần đây, LNG giao trong tháng 3 và tháng 4 đang được bán với giá khoảng 20–25 USD/mmBtu.

Ngoài tàu UMM Ghuwailina, tàu Elisa Ardea sau khi nhận hàng tại cơ sở Freeport LNG ở bang Texas ban đầu dự kiến cập cảng tại Hà Lan nhưng đã chuyển hướng sang Đài Loan. Trong khi đó, tàu Pan Americas sau khi bốc LNG tại cảng Bonny LNG của Nigeria cũng thay đổi hành trình từ Croatia sang châu Á, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng.