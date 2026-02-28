Đang trên đường chở dầu đến Cuba, tàu của một quốc gia ‘cứu tinh’ bất ngờ dừng giữa Đại Tây Dương

Ảnh minh họa

Một tàu chở dầu được cho là đang vận chuyển nhiên liệu từ Nga tới Cuba đã bất ngờ dừng hành trình giữa Đại Tây Dương, theo dữ liệu theo dõi hàng hải. Diễn biến này có thể làm gia tăng áp lực lên quốc đảo Caribe vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng.

Theo dữ liệu vận tải biển, tàu Sea Horse đã ngừng di chuyển vào ngày thứ Tư và hiện trôi dạt trên Đại Tây Dương. Phân tích hàng hải từ công ty theo dõi năng lượng và vận tải biển Kpler Ltd. cho thấy con tàu này nhiều khả năng đang chở khoảng 200.000 thùng dầu diesel có nguồn gốc từ Nga. Trước đó, lô hàng được xác định sau một vụ chuyển tải dầu giữa các tàu ngoài khơi Cyprus.

Việc tàu dừng hành trình diễn ra trong bối cảnh Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Nhiên liệu thiếu hụt ảnh hưởng tới hầu hết các hoạt động kinh tế – xã hội, từ vận hành nhà máy điện, phương tiện giao thông công cộng đến nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân. Nguồn cung điện trên đảo đã giảm mạnh kể từ đầu năm, với dữ liệu hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ ánh sáng ban đêm suy giảm tới 50%, phản ánh quy mô của tình trạng mất điện kéo dài.

Tình hình càng trở nên phức tạp sau khi Mỹ tăng cường các biện pháp thực thi nhằm hạn chế nguồn cung năng lượng đến Cuba. Năm ngoái, Washington đã bắt giữ một tàu đang trên đường tới đảo quốc này. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, các biện pháp kiểm soát trên vùng biển Caribe được siết chặt, trong khi cảnh báo áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba đã khiến đồng minh như Mexico ngừng vận chuyển.

Giới quan sát cho rằng hành trình của Sea Horse có thể được xem là phép thử đối với các nỗ lực thực thi của Mỹ trong việc cắt đứt nguồn cung năng lượng nhập khẩu của Cuba.

Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo có nguy cơ gia tăng, Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế bằng cách cho phép vận chuyển nhiên liệu đến khu vực tư nhân đang phát triển của Cuba, nhằm giúp nền kinh tế này từng bước phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ Mỹ. Washington đồng thời cho biết sẵn sàng xem xét cấp giấy phép cụ thể cho các doanh nghiệp quan tâm tới việc cung cấp dầu từ Venezuela cho Cuba.

Sea Horse không phải là trường hợp duy nhất thay đổi lộ trình. Đầu tháng này, tàu Ocean Mariner – chở khoảng 30.000 thùng dầu diesel từ Colombia – đã chuyển hướng khỏi Cuba và dường như dỡ hàng tại Bahamas, theo dữ liệu vận chuyển. Các biện pháp thực thi của Mỹ được cho là đã dẫn đến việc tịch thu ít nhất 10 tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu vi phạm lệnh cấm vận.

Trong ngắn hạn, việc Sea Horse dừng hành trình làm gia tăng bất định đối với nguồn cung nhiên liệu của Cuba. Nếu lô hàng không thể cập cảng, áp lực thiếu hụt năng lượng trên đảo quốc Caribe này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài, tác động tiêu cực tới đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế trong thời gian tới.