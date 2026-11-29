Màn trao giải giữa Trương Bá Chi và Chi Pu đang gây ra nhiều tranh cãi.

Tối 28/11, Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực như Chi Pu, Bạch Lộc, Dương Tử, Ảnh hậu Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai và Sehun (EXO), Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie... Trong đó, Chi Pu là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự sự kiện.

Không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời, Chi Pu còn được xướng tên ở hạng mục Popular Singer of the Year (Ca sĩ được yêu thích của năm), cùng với nam ca sĩ SN 1997 Lý Hạo. Người đảm nhận vai trò trao giải là nữ diễn viên Trương Bá Chi. Xuất hiện trong bộ đầm dạ hội đỏ rực rỡ cùng mái tóc xoăn sóng bồng bềnh, mỹ nhân Hong Kong khiến khán giả xuýt xoa với vẻ ngoài đầy khí chất và thần thái kiêu sa. Tuy nhiên, sau khi sự kiện kết thúc, màn tương tác trao giải trên sân khấu giữa Trương Bá Chi - Lý Hạo với Chi Pu đã dính tranh cãi khắp MXH xứ tỷ dân.

Chi Pu nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất năm tại Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo 2026

Sau màn trao giải, Trương Bá Chi và Lý Hạo đều vướng tranh cãi. Ảnh: Sina.

Cụ thể, khi Lý Hạo nhận cúp từ tay Trương Bá Chi, nữ diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho nam ca sĩ: "Hôm nay, người mà tôi muốn trao giải không chỉ là một ca sĩ được yêu thích trong lòng tôi, mà thực sự còn là một ca sĩ vô cùng tài năng - Lý Hạo". Sau đó, cả hai còn ôm nhau đầy thân thiết. Vào tháng 7 vừa qua, Trương Bá Chi từng làm khách mời trong concert của Lý Hạo ở Hong Kong (Trung Quốc) nên 2 nghệ sĩ có giao tình tốt trong showbiz.

Tuy nhiên, tình huống khó xử xảy ra khi Trương Bá Chi trao giải xong mới nhận ra vẫn còn một nữ ca sĩ khác là Chi Pu cũng được vinh danh ở hạng mục này. Ngọc nữ đình đám Cbiz một thời tỏ ra vô cùng lúng túng, bối rối. Do không biết tên Chi Pu, nữ diễn viên đành ngập ngừng nói: "Và xin cảm ơn, chúng ta còn có một nữ ca sĩ khác cũng đoạt giải. Chúc mừng".

Khoảnh khắc Trương Bá Chi lúng túng vì không biết tên Chi Pu để vinh danh trao giải. Ảnh: Sina.

Một bộ phận khán giả cho rằng Trương Bá Chi thiếu chuyên nghiệp khi đảm nhận vai trò trao giải nhưng lại không nắm được thông tin về những người chiến thắng. Danh sách nghệ sĩ đoạt giải ở từng hạng mục của Đêm hội Giao lưu Văn hóa Weibo vốn đã được ấn định từ trước khi chương trình diễn ra. Với tư cách người trao giải, nữ diễn viên hoàn toàn có thể chủ động tìm hiểu hoặc hỏi ban tổ chức về tên tuổi của Chi Pu trước khi bước lên sân khấu.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lên tiếng bênh vực minh tinh hạng S. Theo họ, Chi Pu là nghệ sĩ quốc tế, lần đầu tham dự sự kiện tại Hong Kong (Trung Quốc) nên việc Trương Bá Chi chưa nhớ mặt, nhớ tên cô cũng có thể thông cảm. Hơn nữa, nữ diễn viên chỉ được biết về người chiến thắng còn lại thông qua đoạn video công bố vỏn vẹn vài giây trên sân khấu, trong khi ban tổ chức thậm chí không chuẩn bị phong bì ghi sẵn tên các nghệ sĩ đoạt giải cho người trao giải.

Vì vậy, việc Trương Bá Chi lúng túng và không thể gọi tên Chi Pu chưa hẳn xuất phát từ thái độ thiếu tôn trọng đại diện Việt Nam như một số khán giả suy đoán. Nếu xem kỹ livestream, có thể thấy trên sân khấu, Trương Bá Chi luôn dành cho Chi Pu ánh mắt trân trọng, thiện cảm và chăm chú lắng nghe phần phát biểu cảm ơn của đại diện Việt Nam.

Dân tình tranh luận dữ dội về việc Trương Bá Chi trao giải nhưng không đọc nổi tên người chiến thắng. Ảnh: Sina.

Không chỉ Trương Bá Chi, Lý Hạo cũng dính tranh cãi. Theo đó, khi kết thúc phần trao giải và bước xuống sân khấu, Lý Hạo thể hiện sự ga lăng khi chủ động nắm tay dìu Trương Bá Chi xuống bậc thang. Trong khi đó, Chi Pu phải tự xoay xở với chiếc váy dạ hội đuôi cá dài bó chân, không được ai hỗ trợ nên đành tự mình bước đi cẩn thận xuống sân khấu và trở về vị trí ngồi.

Sự khác biệt trong cách ứng xử của Lý Hạo với Trương Bá Chi và Chi Pu khiến một bộ phận khán giả không hài lòng, chỉ trích Lý Hạo đã quá tập trung vào đàn chị mà vô tình bỏ quên người đồng nhận giải. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng nam ca sĩ chỉ đơn giản muốn thể hiện sự trân trọng với Trương Bá Chi - người từng hỗ trợ anh trong concert trước đó, chứ chưa chắc cố tình lạnh nhạt hay thiếu ga lăng với Chi Pu. Bên cạnh đó, Lý Hạo và Chi Pu vốn không quen biết từ trước, chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện qua nên nam được cho là sẽ có phần e dè trong việc có hành động dìu đỡ thân thiết với đại diện Việt Nam.

Lý Hạo đỡ Trương Bá Chi xuống sân khấu. Clip: Xiaohongshu.

Lý Hạo bị chỉ trích vì chỉ đỡ Trương Bá Chi đi xuống cầu thang mà bỏ quên Chi Pu ở sát cạnh. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu