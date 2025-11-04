Đăng tin nhắn của cô giáo lên MXH, 1 phụ huynh khiến chính phụ huynh khác trong lớp bức xúc: Suy diễn đáng sợ thế!

Mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội gây tranh cãi dữ dội khi chia sẻ tin nhắn trong nhóm chat của cô giáo lên MXH. Cụ thể, tin nhắn của cô giáo như sau:

"Cô xin kính báo để quý phụ huynh và các con cùng nắm được. Bố cô hôm nay hai năm mươi về già, hưởng thọ 78 tuổi. Nên cô sẽ vắng mặt 1 tuần trên lớp ạ. Nhà trường đã bố trí, sắp xếp các giáo viên khác dạy thay và hỗ trợ lớp, nên bố mẹ và các con yên tâm nhé ạ.

Lượng kiến thức nào cần bù cho các con để hỗ trợ tốt nhất cho ôn thi cuối kì, tuần sau cô sẽ ôn tập thêm cho các con sau ạ. Cô xin cảm ơn bố mẹ và xin nhờ bố mẹ cùng hỗ trợ cô trò nhiều hơn trong tuần học này ạ!".

Phụ huynh này đặt câu hỏi: "Nếu cô giáo bộ môn phụ thông báo lên nhóm Ban phụ huynh lớp như thế này, các bác nghĩ gì ạ?".

Bài đăng khiến cộng đồng mạng bức xúc

Phần lớn các bình luận đều tỏ ra bức xúc với bài đăng của phụ huynh này. Một số cư dân mạng để lại bình luận: "Nghĩ gì là nghĩ gì? Cô giáo cẩn thận thông báo lý do nghỉ lâu và cho biết việc mình nghỉ không gây ảnh hưởng đến lớp. Cô rất cẩn thận và có tâm! Nghĩ gì?", "Sao phải ghi là "cô giáo môn phụ thế?",... Không ít ý kiến chỉ ra, có lẽ phụ huynh này đang cho rằng: Có lẽ cô giáo đăng thông báo lên nhóm để phụ huynh biết đường đi viếng, thăm hỏi nên mới tỏ ra khó chịu rồi đăng tin nhắn lên như vậy.

"Sao giờ nhiều phụ huynh nhạy cảm đến mức xấu tính thế nhỉ? Các cô đi dạy đã vất vả, nhiều áp lực chồng chéo rồi, giờ còn gặp thêm những phụ huynh như này nữa chắc chỉ muốn bỏ nghề", một cư dân mạng bình luận.

Đáng chú ý, một phụ huynh cùng lớp với phụ huynh đăng bài đã bức xúc vào bài đăng chia sẻ thêm về tin nhắn của cô giáo. Phụ huynh này cho biết, đây là tin nhắn của cô giáo dạy tiếng Anh, không phải môn phụ. Môn tiếng Anh 1 tuần ở trường học 6-8 tiết. Với số lượng tiết nghỉ nhiều như thế, lại sắp thi học kỳ, các lớp đều đang trong đà ôn thi, việc cô giáo thông báo để phụ huynh yên tâm là rất bình thường.

"Ấy thế mà ngta cũng suy diễn được. Quá đáng sợ!", phụ huynh này nói thêm. Chị cũng cho biết, phía dưới tin nhắn trên, cô giáo còn chu đáo nhắn thêm rằng, tuần này cô nghỉ đã nhờ người dạy thay, tuần sau cô về cô kèm thêm bù cho các con thi tốt. "Vậy mà ngta ko đọc được đoạn đấy! Người chỉ đọc được cái người ta muốn nghĩ thôi".

Ảnh minh họa

Sự việc này một lần nữa cho thấy, mạng xã hội là nơi lan truyền thông tin rất nhanh, nhưng cũng dễ khiến những câu chuyện đời thường bị đẩy đi quá xa chỉ vì những hiểu lầm hoặc góc nhìn phiến diện. Trong môi trường giáo dục, nơi cần sự thấu hiểu, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau giữa thầy cô, phụ huynh và học sinh, mỗi hành động, lời nói hay bài đăng đều có thể tác động lớn đến cảm xúc và uy tín của người khác.

Thay vì vội vàng phán xét, phụ huynh nên nhìn nhận mọi việc với sự cảm thông và chia sẻ hơn, đặc biệt là trong những hoàn cảnh riêng tư, khó khăn như việc gia đình của giáo viên. Bởi suy cho cùng, sự tôn trọng và tinh tế trong ứng xử chính là nền tảng để xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn và lành mạnh.