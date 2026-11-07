Đang sửa hàng rào, người nông dân bất ngờ phát hiện vật giống khúc gỗ dài 2m, vừa đến gần phải gọi cứu hộ

Một người nông dân đang sửa hàng rào bất ngờ phát hiện vật thể dài khoảng 2m nằm trên mặt đất, nhưng khi đến gần, ông nhận ra có điều gì đó không bình thường.

Người nông dân tại bang Bắc Carolina (Mỹ) không ngờ một ngày làm việc bình thường trên trang trại lại biến thành cuộc giải cứu đầy bất ngờ. Mọi chuyện bắt đầu khi ông phát hiện một vật thể thuôn dài nằm dưới đất, trông giống chiếc cọc gỗ bị bỏ quên trong lúc thi công hàng rào.

Theo đài WRAL, sự việc xảy ra tại trang trại của ông Richard Wood, thuộc khu vực đường Calloway, hạt Hoke, gần thành phố Raeford. Hôm đó, một số công nhân đang lắp đặt hàng rào trên khu đất của gia đình ông.

Người nông dân Richard Wood phát hiện vật thể bất thường trong lúc các công nhân đang lắp đặt hàng rào trên trang trại. (Ảnh: WRAL)

Khi quan sát khu vực thi công, Wood nhìn thấy một vật thể dài nằm trên mặt đất. Ban đầu, ông tưởng đó chỉ là một chiếc cọc hàng rào bị đặt nhầm chỗ nên không quá chú ý.

Tuy nhiên, khi tiến lại gần để kiểm tra, người đàn ông phát hiện thứ nằm trước mắt hoàn toàn không phải vật liệu xây dựng. Ngay sau đó, ông phải tìm cách liên hệ những người có kinh nghiệm xử lý động vật để được hỗ trợ.

Người nông dân phát hiện sinh vật dài khoảng 2m, sự thật phía sau còn bất ngờ hơn

Vật thể mà Richard Wood tưởng là cọc hàng rào thực chất là một con trăn boa khổng lồ, có chiều dài khoảng 1,8–2,1m.

Theo hãng tin UPI, đây không phải động vật hoang dã xuất hiện ngẫu nhiên tại trang trại, mà là một con trăn được nuôi làm thú cưng, đã trốn khỏi nhà chủ từ đầu tháng 10.

Trước đó, cơ quan quản lý động vật hạt Hoke từng phát thông báo tìm kiếm con trăn tại khu vực đường Calloway và Summer Lane. Người dân được khuyến cáo giữ khoảng cách, không tự ý tiếp cận và liên hệ lực lượng chức năng nếu phát hiện con vật.

Con trăn boa dài khoảng 2m đã mất tích gần một tháng trước khi được phát hiện trên trang trại. (Ảnh: Richard Wood/WRAL)

Điều trùng hợp là trang trại của Wood nằm rất gần khu vực con trăn mất tích. Khi nhận ra sinh vật trước mắt, ông lập tức nhớ tới thông báo tìm kiếm được đưa ra gần một tháng trước.

Đáng chú ý, vợ của Wood vẫn luôn lo lắng về con trăn mất tích trong khu vực, còn ông từng cho rằng con vật khó có thể sống sót hoặc tiếp tục lang thang gần nhà suốt thời gian dài.

Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Sau nhiều tuần không có tung tích, con trăn bất ngờ xuất hiện ngay trên khu đất của gia đình.

Cuộc giải cứu bất ngờ có sự tham gia của con gái người nông dân

Sau khi phát hiện con trăn, Richard Wood liên hệ lực lượng kiểm soát động vật. Trong lúc chờ nhân viên tới hiện trường, ông gọi điện cho một người bạn có kinh nghiệm nuôi các loài trăn lớn để hỏi cách xử lý.

Theo UPI, lực lượng chức năng dự kiến mất khoảng 30 phút để đến trang trại. Người bạn của Wood cho rằng con vật tương đối hiền và hướng dẫn ông sử dụng một thùng nhựa lớn để giữ nó an toàn.

Richard Wood cùng con gái đưa con trăn vào thùng nhựa trước khi lực lượng kiểm soát động vật đến tiếp nhận. (Ảnh: Richard Wood/WRAL)

Sau đó, Wood cùng con gái tên Peyton tìm cách đưa con trăn vào thùng chứa. Peyton giữ phần đuôi, còn người cha kiểm soát phần thân gần đầu, để con vật tự di chuyển vào bên trong.

May mắn, con trăn không có phản ứng tấn công và được đưa vào thùng thành công.

Không lâu sau, nhân viên kiểm soát động vật có mặt cùng Matthew George, người còn được biết đến với biệt danh Mountain Matt, để tiếp nhận con vật.

Theo Sandhills Sentinel ngày 4/11, cơ quan quản lý động vật hạt Hoke xác nhận con trăn đã được tìm thấy và đưa đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng cũng gửi lời cảm ơn tới những người tham gia hỗ trợ.

Con trăn đã ở đâu trong gần một tháng mất tích?

Theo thông tin được UPI đăng tải, con trăn trốn khỏi một ngôi nhà cách trang trại của Wood khoảng bốn căn nhà. Chủ sở hữu đã chuyển đến nơi khác và gửi con vật cho cha mình chăm sóc trước khi xảy ra sự cố.

Con trăn được báo mất tích từ đầu tháng 10, nhưng phải đến ngày 4/11 mới được tìm thấy. Hiện chưa có thông tin xác định chính xác nó đã ẩn náu ở đâu hoặc sống bằng cách nào trong suốt thời gian này.

Sau khi được giải cứu, con trăn được Matthew George tạm thời chăm sóc trong lúc chờ chủ nhân đến nhận lại.

Trăn boa là loài bò sát không có nọc độc, thường sử dụng sức mạnh cơ bắp để siết chặt con mồi trước khi nuốt chửng. (Ảnh: Wiki)

Trăn boa là loài trăn không có nọc độc, thường hạ con mồi bằng cách siết cơ thể. Dù con vật trong vụ việc được mô tả tương đối hiền, lực lượng kiểm soát động vật địa phương vẫn khuyến cáo người dân không tự ý bắt giữ những con trăn lớn nếu không có kinh nghiệm.

Với người nông dân Richard Wood, sự việc chắc chắn là một kỷ niệm khó quên. Từ một chiếc cọc hàng rào tưởng chừng vô tri, ông bất ngờ phát hiện sinh vật dài khoảng 2m đã khiến cả khu vực phải tìm kiếm suốt gần một tháng.

Khi được hỏi liệu có muốn nuôi một con trăn boa như vậy hay không, Wood cho biết đây không phải loài vật ông muốn lựa chọn làm thú cưng.

Theo WRAL, Sandhills Sentinel, UPI

