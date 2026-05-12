Đáng sợ: Nữ ca sĩ ai cũng biết mặt vừa ngã lao từ thang cuốn xuống, phải cấp cứu khẩn cấp

DƯƠNG NAM
|

Tình trạng của nữ ca sĩ này sau cú ngã nguy hiểm đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Chiều 12/5, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ ca sĩ đình đám Soyou (nhóm SISTAR) mới đây đã xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân và gây sốc khi tiết lộ chuyện cô vừa bị ngã lăn từ thang cuốn xuống. Vào thời điểm xảy ra vụ việc ngoài ý muốn, nữ ngôi sao sinh năm 1991 đang tích cực tham gia ghi hình cho MV mới ở 1 ga tàu điện ngầm. Trong lúc đang tổng duyệt cho 1 cảnh quay, Soyou bỗng dưng mất thăng bằng trên thang cuốn và ngã lăn xuống, sau đó lập tức được đưa đến phòng cấp cứu ở bệnh viện gần đó.

Sau tai nạn, đội ngũ sản xuất đã tổ chức ngay cuộc họp khẩn và cân nhắc tới chuyện bỏ hoàn toàn cảnh quay của Soyou tại ga tàu điện ngầm. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau đó, thành viên SISTAR đã quay trở lại địa điểm ghi hình và cố gắng tiếp tục công việc theo đúng lịch trình được lên kế hoạch ban đầu.

Soyou cho biết cô đã bị ngã lao từ trên thang cuốn xuống khi đang ghi hình ở 1 ga tàu điện ngầm. Ảnh: Naver

Soyou khẳng định tình trạng của cô không đáng ngại như ekip lo lắng: “Tôi chỉ bị bầm tím mà thôi”, đồng thời hé lộ thêm về thời khắc bị ngã lao xuống: “Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã hét lên trong khoảnh khắc đó nữa. Khi được đưa tới phòng cấp cứu, huyết áp của tôi xuống rất thấp. Tôi đã bị sốc đến mức không thể nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng ngay cả khi đang đau đớn, tôi vẫn liên tục thúc giục bản thân mau chóng trở lại với công việc ‘Bằng cách nào đó mình và mọi người vẫn cần phải quay xong cảnh ở ga tàu điện ngầm’ với tinh thần quyết tâm”. Vậy nên, cô đã nhanh chóng quay lại ga tàu điện để ghi hình bất chấp việc ekip cân nhắc hủy bỏ những phân cảnh tại đây.

Soyou quyết không để đội ngũ sản xuất bị ảnh hưởng vì cá nhân cô nên đã khẩn trương rời khỏi bệnh viện để quay lại tiếp tục hoàn thành những cảnh quay còn đang dang dở. “Ban đầu tôi được yêu cầu phải đợi kết quả chụp CT, nhưng tôi đã nói ‘Không sao đâu, tôi ổn rồi, tôi phải đi đây’ rồi cứ thế rời khỏi bệnh viện” , nữ ca sĩ bày tỏ tình yêu với công việc, không nề hà gian khó dù đang gặp chấn thương.

Soyou sau đó đã hoàn thành nốt buổi ghi hình mà cố gắng không để lộ ra vẻ đau đớn. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 tâm sự: “Tôi thầm hét lên trong lòng là mình không đau và không sao hết”.

Soyou vội vã trở lại địa điểm ghi hình cho MV mới bất chấp vừa dính chấn thương. Ảnh: Nate

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình Bodymentary - Confessions About Weight (đài SBS) với tư cách khách mời, Soyou đã chia sẻ những kỷ niệm buồn trong giai đoạn bị công ty quản lý ép giảm cân.

Trước ống kính, thành viên SISTAR để lộ chuyện mình từng bất tỉnh ngay trên phố khi đang ăn kiêng: “Có 1 lần tôi ngất xỉu ngay trên phố. 1 người lạ đã đưa tôi đến bệnh viện gần đó. Ở bệnh viện, tôi được truyền dung dịch vào tĩnh mạch”. Nữ ca sĩ đình đám cho biết cô vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cân nặng khi đang ở trong bệnh viện dù vừa trải qua biến cố hậu ăn kiêng: “Ngay cả khi vừa phải nhập viện, tôi vẫn thầm nghĩ ‘Nếu giờ mình truyền dịch tĩnh mạch thì rất có thể cân nặng sẽ lại tăng lên’. Lúc đó tôi lo sợ rằng chất lỏng đi vào cơ thể sẽ khiến mình tăng cân”.

Soyou cho biết cô từng bất tỉnh ngay trên phố khi đang ăn kiêng, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Ảnh: Naver

Soyou sinh năm 1991, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 19 tuổi. Cô từng là thành viên nổi bật trong nhóm nhạc nữ đình đám 1 thời SISTAR sở hữu loạt hit như Alone, Touch My Body... Bên cạnh các hoạt động nhóm, nữ nghệ sĩ còn gặt hái vô số thành công khi solo. Tính riêng trên mặt trận solo, Soyou ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng châu Á qua loạt bản hit như Some, Stupid in Love...

Soyou gặt hái được vô số thành công ở các hoạt động nhóm và solo. Ảnh: X

