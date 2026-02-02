Đằng sau vẻ đẹp "vô lý" của Thanh Thủy

Thanh Thủy đang cho thấy một giai đoạn thăng hạng nhan sắc rõ rệt, đến mức mỗi lần xuất hiện tại sự kiện đều khiến cõi mạng chao đảo. Không còn chỉ dừng ở vẻ đẹp nền nã quen thuộc, nàng hậu ngày càng sắc sảo, tự tin và có độ “bật visual” rõ rệt trước ống kính.

Mới nhất, màn catwalk của mỹ nhân sinh năm 2002 trong fan concert của Hòa Minzy đã khiến gần 1 triệu người không khỏi xao xuyến. Diện bộ cánh lộng lẫy, bay bổng, Thanh Thủy gợi liên tưởng đến hình ảnh những “thiên thần” Victoria’s Secret với thần thái rạng rỡ và đầy cuốn hút. Đặc biệt, layout makeup trong tạo hình này được xem là điểm cộng lớn, giúp bùng nổ vẻ đẹp ngọt ngào, đường nét gương mặt thanh tú của Thanh Thủy.

Thanh Thủy khiến dân tình khen ngợi không ngớt với tạo hình tại fan concert của Hòa Minzy. (Nguồn: _thanhthuy.hhvn_)

Thanh Thủy vừa xuất hiện đã khiến người xem khó lòng rời mắt với visual vừa mong manh vừa cuốn hút trong bộ trang phục của NTK Ivan Trần. Thiết kế 2 dây phối lông và corset giúp Miss International 2024 khoe trọn vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Làn da được xử lý căng mịn, sáng trong, tạo cảm giác gần như phát sáng dưới ánh đèn, đôi môi hồng nude căng mọng thu hút mọi ánh nhìn. Kết hợp cùng mái tóc búi thấp, phụ kiện tinh xảo, tổng thể visual của Thanh Thủy ghi điểm với vẻ thanh thoát, bay bổng và ngọt ngào.

Điểm đắt giá nhất của layout makeup do bộ đôi Quân Pu thực hiện nằm ở lớp phấn bắt sáng ánh tím được nhấn nhá khéo léo ở gò má, sống mũi và khóe mắt, giúp từng đường nét trên gương mặt Thanh Thủy thêm phần nổi bật nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tự nhiên. Ánh highlight không quá gắt mà tan đều vào nền da, tạo hiệu ứng lung linh mỗi khi cô xoay người hay cúi nhẹ đầu.

Cộng đồng mạng còn ví Thanh Thủy đẹp đến mức vô lý. Bên cạnh đó, highlight trong layout makeup của nàng hậu cũng nhận được nhiều lời khen có cánh.