Đằng sau “số 1 xanh” yêu thích của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tháng 7/2025, với doanh số 11.479 ô tô điện, VinFast đã xác lập một kỷ lục mới: liên tiếp 10 tháng đứng đầu thị trường Việt Nam. Cùng với đó, giấc mơ ô tô thương hiệu Việt đã dần thành hình, được củng cố bằng tỷ lệ nội địa hóa đầy ấn tượng, đạt hơn 60% và đang hướng tới mục tiêu 80% vào năm 2026, vượt xa những gì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam từng mơ ước cách đây cả thập kỷ.

Sự bứt phá của VinFast không chỉ được ghi nhận bằng doanh số. Năm 2024, VinFast đã được vinh danh tại hạng mục cao nhất của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize, cho bước đi tiên phong, giải quyết hai bài toán nan giải của giao thông Việt Nam: ô nhiễm không khí và sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Tại Gala trao giải, Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy đã chia sẻ: " Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên khi VinFast chính thức trở thành hãng xe số 1 Việt Nam, chúng tôi có một biểu tượng số 1 màu xanh đặt ở đó. Tại bữa tiệc của các cán bộ lãnh đạo tập đoàn, tôi vẫn nhớ khi đó chủ tịch Phạm Nhật Vượng có nói rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ mang được số 1 xanh này cắm được khắp nơi trên thế giới ”.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ Tịch VinFast - tại lễ trao giải Human Act Prize 2024.

Thực tế, sau một năm kể từ khi được xướng tên tại giải thưởng danh giá, những thay đổi tích cực mà VinFast tạo ra đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Hãng xe Việt không chỉ mang đến một lựa chọn xanh mà quan trọng hơn đã gỡ bỏ những rào cản để hàng triệu người ở Việt Nam, Ấn Độ, Mỹ… có thể tiếp cận phương tiện thân thiện với môi trường, từ các mẫu xe giá tốt, chất lượng vượt trội, chính sách hậu mãi xuất sắc cho đến một hệ sinh thái xe điện phủ rộng khắp.

Đây chính là thời điểm xe điện đã trở thành một biểu tượng cho sự thay đổi tích cực của xã hội và VinFast đang thực sự mang “số 1 xanh” đi khắp toàn cầu.

“Xanh từ đầu đến cuối”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Vingroup hồi tháng 4/2025 đã phát đi thông điệp hết sức rõ ràng từ Chủ tịch Phạm Nhật Vượng: " Rất nhiều người nói rằng chúng ta làm xe điện nhưng không xanh, vậy thì chúng ta làm điện xanh để xanh từ đầu đến cuối ”.

Vingroup công bố có thêm 2 trụ cột mới là Năng lượng và Hạ tầng, trong đó Năng lượng chính là một trong những mắt xích quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái “xanh từ đầu đến cuối”. VinFast không chỉ muốn chiếc xe của mình "xanh" khi lăn bánh trên đường, mà còn muốn cả quá trình sản xuất và vòng đời sản phẩm cũng phải "xanh".

Lấy sản phẩm là hạt nhân, VinFast tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc sản xuất phương tiện không phát thải, từ xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện cho đến xe buýt điện. Đây là cách trực tiếp nhất để giảm ô nhiễm không khí và lượng khí thải carbon, góp phần vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam và toàn cầu.

Năm nay, hãng xe Việt đặt mục tiêu doanh số tăng gấp đôi lên khoảng 200.000 xe, đồng thời nỗ lực mở rộng tại các thị trường như Ấn Độ, Indonesia, Philippines, thâm nhập Trung Đông cùng một số quốc gia Đông Nam Á khác.

VinFast liên tục đứng đầu doanh số trong 10 tháng liên tiếp.

Để thúc đẩy hệ sinh thái xanh ra toàn cầu, V- Green công ty phát triển hạ tầng sạc do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thành lập đã ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) với bốn đối tác chiến lược để triển khai hơn 63.000 cổng sạc, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 300 triệu USD tại Indonesia.

Tại Philippines, V-GREEN đã ra mắt mô hình hợp tác trạm sạc nhượng quyền, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Không chỉ vậy, công ty cũng đã hợp tác với đối tác Fast+, eTreego, và ChargePoint để phát triển và phân phối các sản phẩm trạm sạc, nhằm xây dựng một hệ thống đồng bộ và hiện đại trên toàn cầu.

V-GREEN đang đóng vai trò là "mạch máu" của hệ sinh thái xe điện VinFast, đảm bảo rằng việc sử dụng xe điện không chỉ là lựa chọn thân thiện với môi trường mà còn là một trải nghiệm thuận tiện và liền mạch.

Việc quản lý pin xe điện một cách bền vững cũng được hãng chú trọng và coi là một mắt xích then chốt trong trụ cột Môi trường -ESG của VinFast.

Trong đó, nổi bật là việc VinFast hợp tác với các đối tác như Marubeni (Nhật Bản) và BatX Energies (Ấn Độ) để nghiên cứu và triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) từ những bộ pin đã qua sử dụng nhằm giúp kéo dài vòng đời của pin, tối ưu hóa giá trị và giảm thiểu rác thải.

Ngày 4/8/2025 tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, nhà máy thứ ba của VinFast đi vào hoạt động, và cũng là cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dự án được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, nước và giảm thiểu rác thải. Đáng chú ý, VinFast đã hợp tác với công ty BatX Energies để xử lý và tái sử dụng pin đã qua sử dụng, hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn.

Không chỉ vậy, khi đi vào hoạt động hết công suất, nhà máy này dự kiến sẽ tạo ra 3.000 - 3.500 việc làm trực tiếp cho người lao động địa phương, cùng với hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội tại bang Tamil Nadum, biến nơi đây thành “thủ phủ xe điện” thực thụ.

Nhà máy Vinfast tại Ấn Độ khai trương tháng 8 vừa qua.

Trong những nỗ lực bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tại Việt Nam, ba nhà máy của VinFast, VinES và V-G Hà Tĩnh cũng tiên phong trong sử dụng hệ thống điện mặt trời tích hợp lưu trữ, góp phần thúc đẩy sản xuất xanh và giảm phát thải.

Theo tính toán, tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy dự kiến là 43MWp điện mặt trời và 45MWh công suất dành cho BESS. Sản lượng điện được tạo ra từ hệ thống mỗi năm ước tính đạt gần 50 triệu kWh, giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 mỗi năm.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ sử dụng hệ thống điện mặt trời.

Các chuyên gia đánh giá, trong phát triển bền vững ESG, trụ cột về Môi trường (E - Environmental) của VinFast được thể hiện vô cùng rõ nét. Từ sự dứt khoát chuyển đổi 100% sang xe điện, một bước đi táo bạo mà ít hãng xe nào dám làm, đến chiến lược "xanh từ đầu đến cuối" được thực hiện nghiêm túc từ khâu sản xuất (sử dụng năng lượng mặt trời tại các nhà máy), vận hành (xe không phát thải), cho đến vòng đời sản phẩm (mô hình cho thuê pin và tái sử dụng pin). VinFast không chỉ bán sản phẩm xanh mà còn xây dựng một hệ sinh thái xanh.

Người tiên phong dẫn dắt “dòng chảy xanh”

Là năm thứ 2 phát động và triển khai, "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh" đang là chương trình truyền cảm hứng chuyển đổi xanh cực kỳ mạnh mẽ nhờ những chính sách ưu đãi “chưa từng có” của VinFast. Lần đầu tiên, việc sở hữu xe điện trở nên dễ dàng hơn cho mọi người dân khi giá bán sản phẩm đã được ưu đãi, hỗ trợ vay mua xe với lãi suất ưu đãi, và các gói bảo dưỡng, hậu mãi hấp dẫn.

Đây cũng là năm chứng kiến làn sóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện VinFast vô cùng mạnh mẽ. Gần 1.000 xe máy điện VinFast đã được các đại lý bán ra hôm 21-22/6 tại Công viên Thanh Xuân trong sự kiện "Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tại Hà Nội. Trong đó, gần 600 xe được chuyển đổi từ xe xăng của các thương hiệu khác.

Đây chỉ là một con số nhỏ nằm trong chuỗi sự kiện với hàng chục nghìn người tại TP HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành đang hưởng ứng chương trình của VinFast.

Rất đông người dân đã đến tham gia chương trình đổi xe xăng lấy xe điện.

Chiến dịch đã thành công trong việc biến khái niệm "sống xanh" từ một ý tưởng trừu tượng thành một hành động cụ thể, thiết thực với mọi người. Thay vì chỉ nói về tác hại của ô nhiễm, VinFast đã đưa ra một giải pháp cụ thể: xe điện.

Đúng như những gì giới chuyên gia đã nhận định cách đây 1 năm khi hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được vinh danh tại Human Act Prize 2024: “VinFast và xe điện Việt Nam đang dẫn dắt dòng chảy, tạo động lực để Việt Nam có những thay đổi theo hướng xanh hơn, bền vững hơn”.