Đằng sau siêu đô thị lấn biển 2.870 ha và những dự án tỷ USD là hai thập kỷ âm thầm chuẩn bị tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Vinhomes Green Paradise: 21 năm ròng rã chờ "thành phố trên biển"

Năm 2004, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) ra đời, đặt những viên gạch đầu tiên cho dự án đô thị lấn biển quy mô bậc nhất Việt Nam. Nhưng phải mất tới 21 năm, dự án mới chính thức khởi công, ngày 19/4/2025, sau khi vượt qua hàng loạt cửa ải pháp lý, và đặc biệt là những đòi hỏi vô cùng khắt khe về đánh giá tác động môi trường.

Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha, sở hữu vị trí không thể tái lập: ba mặt giáp biển, tựa lưng vào khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Vingroup đặt mục tiêu kiến tạo siêu đô thị ESG++ thông minh, sinh thái, tái tạo hàng đầu thế giới, đưa Việt Nam lên bản đồ các đô thị bền vững toàn cầu. Khi hoàn thành, đây cũng sẽ là "thành phố trên biển" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Vinhomes Wonder City: "Thần tốc"… 13 năm để xong pháp lý

Khởi động từ năm 2012, Vinhomes Wonder City là "dự án được mong chờ nhất thập kỷ" phía Tây Hà Nội. Tên gọi này không chỉ bắt nguồn từ vị trí đắc địa của dự án trên trục đại lộ vàng Tây Thăng Long, tâm điểm của mạng lưới hạ tầng tỷ đô, như Vành đai 4, Vành đai 3.5, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, tuyến metro số 4… mà còn bởi thời gian chuẩn bị kéo dài tới hơn 1 thập kỷ.

Là trung tâm chính trị - hành chính, thủ phủ kinh tế mới của Thủ đô, nhưng suốt hơn 10 năm qua, khu phía Tây "đói" nguồn cung, vắng bóng các dự án lớn. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Đan Phượng - nơi dự án quy mô 133 ha của Vingroup được triển khai. Song, ngay cả với một doanh nghiệp "thần tốc" như Vingroup, để có thể chính thức mở bán Vinhomes Wonder City, cũng buộc phải đi qua hơn một thập kỷ chờ đợi.

Vinhomes The Gallery: 11 năm gập ghềnh với những biến động khó lường

Cuối năm 2014, Vingroup có văn bản đề xuất triển khai dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà ở tại khu đất 148 Giảng Võ. Đến năm 2016, UBND thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Sau nhiều năm không tiến triển, phải đến năm 2024, quy hoạch mới của khu đất 6,8 ha này mới chính thức được thông qua với chức năng thương mại dịch vụ và văn hóa - thay đổi lớn so với quy hoạch ban đầu. Một dự án dù sở hữu vị trí kim cương, được thị trường khao khát cũng phải mất 11 năm mới "về đích" ở bước pháp lý. Đây cũng là minh chứng sống động cho những biến động khó lường mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt.

Ocean City: 13 năm ấp ủ kiến tạo siêu quần thể đô thị biển phía Đông Thủ đô

Siêu quần thể đô thị biển Ocean City có quy mô hơn 1.200 ha, với 3 cấu phần là Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3, được Vingroup ấp ủ suốt 13 năm. Các mảnh ghép lần lượt khởi động từ 2010, 2011, 2012, nhưng đến tận 2018, Vinhomes Ocean Park 1 (420 ha) mới đủ điều kiện ra mắt.

Sau khi bàn giao từ 2020, Vinhomes Ocean Park 1 nhanh chóng tạo nên một làn sóng chuyển cư vượt sông Hồng về phía Đông Thủ đô. Tiếp đó, Vinhomes Ocean Park 2 (458 ha) và Vinhomes Ocean Park 3 (294 ha) lần lượt ra mắt thị trường vào năm 2022 và 2023. Sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one đồ sộ cùng chuỗi "kỳ quan biển" đạt nhiều kỷ lục thế giới, đến nay, Ocean City đã thu hút hơn 90.000 cư dân về sinh sống cùng hàng chục triệu du khách mỗi năm.

Vinhomes Royal Island: 10 năm từ chốn hoang sơ đến "đảo tỷ phú" đẳng cấp thế giới

Đầu thập niên 2010, Vingroup nhen nhóm ý tưởng biến đòn đảo Vũ Yên hoang sơ tại Hải Phòng thành một khu đô thị sinh thái đẳng cấp. Dù ít vướng di dời hay giải phóng mặt bằng, dự án vẫn phải mất hơn 10 năm mới hoàn tất các thủ tục pháp lý để chính thức ra mắt năm 2024.

"Đảo tỷ phú" Vinhomes Royal Island có quy mô 877 ha, sở hữu vị trí "đảo trong phố" hiếm có cùng các tiện ích xa hoa, lần đầu tiên hội tụ trong một đô thị ở, như: sân golf 36 lỗ, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền, công viên giải trí, safari thú, phố đi bộ ven sông… định hình một biểu tượng sống xứng tầm cho giới thượng lưu toàn cầu.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, câu chuyện Vingroup không phải cá biệt mà là "nỗi đau" chung của thị trường. Với phương thức quản lý phân mảnh hiện nay, một dự án thường mất 5 - 7 năm mới có thể hoàn tất thủ tục. Riêng các đại dự án quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha, con số đó có thể kéo dài hơn gấp đôi, gấp ba.

"Ngay cả Vingroup, doanh nghiệp nổi tiếng chuẩn chỉ và thần tốc, thì cũng phải mất cả thập kỷ cho một dự án. Đây chính là 'cục máu đông' khiến thị trường tắc nghẽn nguồn cung kéo dài", GS. Võ nhấn mạnh.

Ông cũng chỉ ra, các dự án không thể bỗng dưng xuất hiện. Con đường càng không dễ dàng với doanh nghiệp chọn lối đi khác biệt như Vingroup: không chọn "đất vàng" sẵn có, mà dám khai phá những vùng đất khó, nơi cần kiến thiết hạ tầng và môi trường sống. Triết lý ở đây không đơn thuần là xây nhà, mà là kiến tạo một hệ sinh thái sống chất lượng, bền vững.

"Để có thể theo đuổi hành trình kéo dài hàng chục năm, vượt qua những biến động khó lường từ nhiều phía, doanh nghiệp phải có tầm nhìn xa, tiềm lực vững chắc, sự bền bỉ, và đôi khi là cả sự hy sinh những lợi ích ngắn hạn để giữ trọn giá trị dài hạn. Đó là bản lĩnh và sự kiên định hiếm có", vị chuyên gia nhìn nhận.



