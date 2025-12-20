Đằng sau nỗi buồn thua cuộc tại SEA Games, gia tộc Tỷ phú Madam Pang vẫn âm thầm đầu tư chục nghìn tỷ đồng vào Việt Nam

Tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala tối 18/12, dù có lợi thế sân nhà và dẫn trước 2 bàn, U22 Thái Lan rốt cuộc đã để thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam. Chứng kiến thất bại này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) không giấu được sự thất vọng. Bà chỉ chia sẻ vỏn vẹn hai chữ "đau lòng" và từ chối trả lời phỏng vấn sâu với truyền thông ngay sau trận đấu.

Tuy nhiên, gác lại câu chuyện trên sân cỏ, ở góc độ kinh tế, gia tộc Lamsam vẫn đang hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam thông qua Ngân hàng Kasikorn (KBank) - định chế tài chính Top đầu Thái Lan với tổng tài sản ước tính khoảng 100 tỷ USD. Hiện tại, Madam Pang đang giữ vị trí Giám đốc điều hành của nhà băng này.

Không trực tiếp "mang chuông đi đánh xứ người" một cách đơn lẻ, KBank thâm nhập thị trường Việt Nam thông qua một hệ sinh thái tài chính đa dạng. Những "cánh tay nối dài" này bao gồm công ty quản lý quỹ Kasikorn Asset Management (KAsset) chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết và quỹ đầu tư mạo hiểm KVision tập trung vào các startup công nghệ.

Danh mục "cổ phiếu vua" và bán lẻ

Một trong những tổ chức đáng chú ý trong hệ sinh thái nói trên là quỹ K Vietnam Equity Fund (K-Vietnam), thuộc quản lý của Kasikorn Asset Management. Đây là quỹ mở có quy mô lớn của Thái Lan đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến ngày 11/12/2025, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt gần 8,7 tỷ THB. Theo tỷ giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 7.270 tỷ đồng , tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những dòng vốn ngoại quan trọng trên thị trường.

Về cơ cấu tài sản, báo cáo cập nhật ngày 28/11/2025 cho thấy quỹ phân bổ 96,91% tổng tài sản vào cổ phiếu. Cơ cấu danh mục ghi nhận sự tập trung vào nhóm Tài chính (Financials) với tỷ trọng 45,04%, cao hơn đáng kể so với nhóm Hàng tiêu dùng không thiết yếu (12,98%) và Công nghệ thông tin (11,30%).

Trong danh sách 5 khoản đầu tư lớn nhất (Top 5 Holdings), cổ phiếu FPT vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 9,49%. Đối với nhóm ngân hàng và bán lẻ, danh mục ghi nhận sự thay đổi khi Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vươn lên vị trí thứ hai với 9,10%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Ngân hàng Á Châu (ACB - 8,29%), Techcombank (TCB - 7,85%) và Ngân hàng Quân đội (MBB - 7,12%).

Về hiệu quả hoạt động, quỹ ghi nhận mức sinh lời 6,63% trong vòng 1 năm qua. Tính từ đầu năm 2025 (YTD), hiệu suất đầu tư đạt 5,26%. Việc phân bổ tỷ trọng lớn vào nhóm ngân hàng và bán lẻ cho thấy kỳ vọng của quỹ vào sự phục hồi của nền kinh tế cũng như sức mua tiêu dùng tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tham vọng 1 tỷ USD và chiến lược "kiềng ba chân"

C hủ tịch KBank Pipit Aneaknithi (ngồi giữa) và Phó chủ tịch KBank Chat Luangarpa (bên trái) chia sẻ tham vọng đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: KB

Danh mục trên sàn chứng khoán chỉ là một phần trong chiến lược dài hạn của gia tộc Lamsam. Tại sự kiện công bố chiến lược kinh doanh diễn ra ở TP.HCM vào tháng 3/2023, ông Phó chủ tịch KBank Chat Luangarpa - từng hé lộ kế hoạch phân bổ tổng ngân sách đầu tư lên tới hơn 1,02 tỷ USD (tương đương khoảng 25.000 tỷ đồng) vào thị trường Việt Nam đến năm 2027.

Cụ thể, nguồn vốn khổng lồ này được phân bổ theo cấu trúc "kiềng ba chân": khoảng 735 triệu USD dành cho hoạt động ngân hàng (KBank), 336 triệu USD dành cho hoạt động đầu tư mạo hiểm (KVision) và khoảng 7 triệu USD dành cho công ty công nghệ KBTG.

Để hiện thực hóa tham vọng lọt Top 20 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về quy mô tài sản vào năm 2027, KBank chi nhánh TP.HCM đã được cấp phép tăng vốn điều lệ lên mức 285 triệu USD (hơn 7.100 tỷ đồng). Động thái này đưa chi nhánh của nhà băng Thái Lan lọt vào nhóm các ngân hàng nước ngoài có quy mô vốn cấp lớn hàng đầu trên thị trường.

Nằm trong chiến lược tổng thể nói trên, KVision - cánh tay đầu tư mạo hiểm của tập đoàn - đã và đang giải ngân tích cực phần ngân sách 336 triệu USD được phân bổ. Đơn vị này xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm trong chiến lược 5 năm và đã tham gia vào các vòng gọi vốn của Sendo (Series C, 61 triệu USD) hay KiotViet (Series B, 40 triệu USD).

Danh mục của KVision còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ y tế (HealthTech) và công nghệ tài chính (FinTech) với các khoản đầu tư vào Jio Health, SeedCom, Selly và One Pay. Các khoản đầu tư này nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái và tận dụng các sản phẩm tài chính của tập đoàn mẹ để hỗ trợ các startup mở rộng quy mô.