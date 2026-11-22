Ngày 7/9/2026, Norland College, trường đào tạo bảo mẫu cho hoàng gia và giới siêu giàu ở Bath (Anh), chính thức trở thành đại học. Sinh viên học tự vệ, lái xe trên đường trơn và giữ bí mật về gia chủ. Một số vị trí tuyển bảo mẫu tốt nghiệp Norland trả tới 100.000 bảng mỗi năm, khoảng 3,5 tỷ đồng.

Từ trường dạy trông trẻ thành đại học

Theo Times Higher Education, Văn phòng Sinh viên Anh (Office for Students) đã chấp thuận cho Norland dùng danh xưng đại học vào tháng 7/2026. Từ ngày 7/9, trường mang tên mới là Norland University of Early Childhood, trở thành đại học đầu tiên trên thế giới chỉ chuyên về giai đoạn đầu đời của trẻ. Mỗi năm trường chỉ nhận khoảng 100 sinh viên, đủ để lọt vào nhóm trường đại học nhỏ nhất nước Anh. Norland có quyền tự cấp bằng từ năm 2019, quyền này được công nhận vô thời hạn năm 2025. Từ mùa thu năm 2026, trường mở thêm chương trình thạc sĩ trực tuyến.

Hiệu trưởng Janet Rose không giấu ý định xóa bỏ hình ảnh “Mary Poppins” cổ kính gắn với trường. Bà gọi sinh viên của mình là “kiến trúc sư não bộ, không phải người trông trẻ”.

Lương gần gấp đôi cử nhân, cầu vượt cung

Muốn biết cái tên Norland có sức nặng thế nào trên thị trường lao động thì cứ nhìn bảng lương. Theo Times Higher Education, năm học 2023-2024, một sinh viên mới tốt nghiệp được xếp việc qua Norland Agency, công ty giới thiệu việc làm của trường, có lương trung bình gần 58.000 bảng (khoảng 2 tỷ đồng) mỗi năm. Con số này gần gấp đôi mức 30.030 bảng của sinh viên mới ra trường nói chung ở Anh. Trường cho biết số gia đình muốn tuyển người luôn nhiều hơn số bảo mẫu họ đào tạo ra, nhu cầu đặc biệt mạnh ở Mỹ, châu Á và Trung Đông.

Lên phân khúc cao hơn thì con số còn đáng kể hơn nhiều. Tháng 12/2025, một tin tuyển bảo mẫu toàn thời gian ở London đăng trên cổng việc làm của chính phủ Anh trả 85.000 đến 100.000 bảng mỗi năm, tức khoảng 3 đến 3,5 tỷ đồng. Yêu cầu đầu tiên trong tin là phải tốt nghiệp Norland. Theo Business Insider, bảo mẫu Norland có thể kiếm tới 170.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng) mỗi năm, gấp bốn lần lương trung bình của nghề bảo mẫu ở Anh.

Tấm bằng này cũng không rẻ. Theo Times Higher Education, học phí năm 2026 là 17.884 bảng mỗi năm với sinh viên Anh và 21.014 bảng với sinh viên quốc tế. Khoảng một phần tư sinh viên nhận học bổng, phần lớn từ quỹ mang tên người sáng lập Emily Ward, vốn ưu tiên sinh viên nhà có thu nhập thấp.

Học võ, học lái xe trên mặt đường trơn

Sinh viên Norland học song song hai văn bằng: cử nhân Giáo dục và Chăm sóc trẻ thơ, cùng chứng chỉ nghề Norland Diploma. Họ phải thực tập hơn 1.200 giờ ở ít nhất tám nơi khác nhau, từ nhà trẻ, bệnh viện đến nhà riêng của các gia đình. Danh sách môn học kéo dài từ khoa học thần kinh, cách ru ngủ, cho ăn dặm đến nấu ăn, may vá và massage cho em bé. Năm cuối, họ đi làm có lương với tư cách “bảo mẫu mới tốt nghiệp”, và chỉ khi qua được năm này mới chính thức được gọi là Norlander.

Nhưng thứ khiến báo chí thế giới chú ý nhất lại nằm ngoài giáo trình chăm trẻ. Theo website của trường, ngay từ đầu khóa sinh viên được một võ sư taekwondo đẳng 7 dạy tự vệ. Đến năm cuối họ học lại, lần này tập trung vào cách chống trả kẻ tấn công mà vẫn bảo vệ được đứa trẻ đang ngồi xe đẩy hoặc đi bộ bên cạnh. Năm cuối, họ còn học lái xe trên sân trượt chuyên dụng để giữ được tay lái khi trời xấu hay khi trẻ quấy ở ghế sau. Theo Business Insider và AFP, các bài học về an ninh mạng và đánh giá rủi ro trên Internet do cựu sĩ quan tình báo quân đội giảng dạy.

Biết chuyện, báo chí Anh từng giật tít “Mary Poppins gặp James Bond”. Trả lời tạp chí Country Life, bà Rose cho biết khóa lái xe giúp bảo mẫu lái an toàn trên đường đóng băng vào cuối một ngày dài, khi hai đứa trẻ đang quấy khóc ở ghế sau.

Dù vậy, kỹ năng tự vệ đôi khi phải dùng thật. Business Insider kể trường hợp của Alice, một bảo mẫu Norland từng phải chống trả kẻ tấn công khi đang trông con chủ. Cô kể nhờ được huấn luyện kỹ, cô nhớ phải giữ chặt chiếc xe đẩy có em bé bên trong, không được buông tay. Hiện Alice làm bảo mẫu ở London với mức lương sáu chữ số. “Chúng tôi đang đào tạo một đội siêu bảo mẫu”, bà Rose nói với Business Insider.

Đồng phục, găng tay trắng và sự im lặng tuyệt đối

Hơn một thế kỷ qua, bảo mẫu Norland vẫn được nhận ra qua bộ đồng phục gần như giữ nguyên tinh thần: váy màu be dài đến gối, áo khoác vải tweed, mũ quả dưa màu nâu và găng tay trắng. Đi kèm bộ đồng phục là sự kín miệng. Bộ quy tắc nghề nghiệp của Norland chỉ cho bảo mẫu chụp ảnh, quay phim trẻ khi cha mẹ đồng ý. Theo chính sách mạng xã hội của trường, sinh viên vi phạm có thể bị kỷ luật cao nhất là đuổi học. “Chúng tôi không bao giờ bình luận về khách hàng”, bà Rose từng nói với tạp chí Heat.

Năm 2018, tờ Telegraph kể về một nam bảo mẫu đang trong năm thử việc. Mỗi ngày anh trông một bé hai tuổi 11 tiếng và được gia chủ bao ăn ở. Theo quy định của Norland, anh không được tiết lộ gì về gia đình chủ, kể cả với người nhà mình.

Năm 2015, bảo mẫu Norland có một lần hiếm hoi xuất hiện công khai: bà Maria Teresa Turrión Borrallo, bảo mẫu của Hoàng tử George, mặc đồng phục Norland đến lễ rửa tội của Công chúa Charlotte. Bà Rose kể gia đình hoàng gia đã cho phép điều đó, và nó vô tình thành một chiến dịch quảng cáo cho trường. Sau sự kiện, lượng người quan tâm đến Norland tăng vọt, trường còn được mời mở cơ sở đào tạo ở Trung Quốc và Mỹ.

Cái giá của mức lương cao

Không phải ai cũng chịu nổi những đòi hỏi đi kèm bảng lương hấp dẫn. Ruth Edwards, chuyên viên tuyển nhân sự gia đình tại Tiger Recruitment, nói với báo chí rằng người làm cho các gia đình siêu giàu được trả cao chính vì họ phải trực cả ngoài giờ hành chính và thường xuyên làm nhiều giờ liền. Bảo mẫu sống cùng gia chủ thì ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ rất mờ. Theo cả nhà chủ ra nước ngoài là chuyện thường, và mọi điều thấy trong nhà chủ đều phải giữ kín.

Norland do nhà giáo dục Emily Ward thành lập ngày 25/9/1892 tại phố Norland Place, London, và là cơ sở đầu tiên trên thế giới đào tạo nghề chăm sóc trẻ nhỏ. Khóa đầu tiên chỉ có năm học viên, học chín tháng chia làm ba giai đoạn. Bà Ward đặt ra bộ đồng phục với mục đích rõ ràng: để những người phụ nữ do bà đào tạo được nhìn nhận là người làm nghề chuyên nghiệp như y tá, không bị nhầm với người giúp việc trong nhà.

Hơn 130 năm sau, trường đã chuyển về Bath và có cả nam sinh, hiện chiếm khoảng 2-3% sinh viên, hai người đầu tiên tốt nghiệp năm 2019. Năm 2014, trường lên phim tài liệu “Britain’s Poshest Nannies” của đài ITV, và nay đã trở thành một trường đại học. Thứ gần như không thay đổi là tệp khách hàng: những gia đình sẵn sàng trả lương cao gấp đôi một cử nhân mới ra trường để con mình được chăm bởi một người vừa hiểu khoa học não bộ, vừa biết giữ chặt xe đẩy khi gặp kẻ xấu.