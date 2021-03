Đằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa Công nương Diana và Thái tử Charles: “Đừng nói rằng họ chưa từng yêu nhau”

Mối tình tay ba giữa Công nương Diana – Thái tử Charles và Công nương Camila vẫn luôn thu hút sự chú ý và quan tâm của người dân Anh. Trong đó, không ít người đến nay vẫn còn bày tỏ thái độ thương xót đối với vị công nương “hồng nhan bạc phận” Diana vì cho rằng bà đã luôn bất hạnh trong cuộc hôn nhân với chồng.



Tuy nhiên, cựu đầu bếp Darren McGrady, người từng phục vụ Nữ hoàng Anh Elizabethh suốt 11 năm trước khi được chuyển đến chăm sóc Công nương quá cố Diana tại cung điện Kensington, đã tiết lộ một sự thật ít ai biết đằng sau cuộc hôn nhân trên, khẳng định mọi tuyên bố về việc Công nương Diana và Thái tử Charles chưa từng hạnh phúc là sai lầm.

Nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân của Công nương Diana và Thái tử Charles chỉ toàn nước mắt. Ảnh: Cambridge News

Chia sẻ với Insider, ông McGrady phát biểu: “Tôi đã thấy 2 người họ, khi họ khiêu vũ tại Ghillies Ball ở Balmoral. Thái tử Charles làm DJ còn Công nương Diana diện bộ váy dạ hội cực lộng lẫy. Bà ấy nhảy múa xung quanh chồng và Thái tử Charles đã vui tới mức bật cười thành tiếng. Niềm hạnh phúc là thứ các bạn không thể che giấu. Đừng nói rằng họ chưa từng yêu nhau. Lẽ ra họ nên ghi lại nhiều khoảnh khắc như vậy hơn”.

Đầu bếp cũ nói rằng khoảnh khắc Công nương Diana khiêu vũ bên chồng, bà đã thật sự hạnh phúc. Ảnh: Mirror

Được biết, Công nương Diana cũng từng nói về tình cảm của mình dành cho Thái tử Charles trong bộ phim tài liệu của National Geographic "Diana: In Her Own Words". Trong đó, bộ phim công bố các đoạn băng ghi âm lời kể của công nương về cuộc sống trong Hoàng gia Anh.

Bà chia sẻ về ngày cưới của mình: “Tôi yêu chồng mình tới mức không thể rời mắt khỏi ông ấy”.

Tuy nhiên, ở một đoạn ghi âm khác, bà lại gọi ngày kết hôn là ngày “tồi tệ nhất cuộc đời” và cảm thấy mình như “một con cừu chờ bị giết thịt”. Công nương tâm sự: “Tôi không nghĩ là mình từng hạnh phúc. Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ trì hoãn hay huỷ đám cưới nhưng thật lòng đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi”.

Điều này đã cho thấy mối quan hệ của công nương và chông không mấy tốt đẹp. Như nhiều người đã biết, cuộc hôn nhân giữa Công nương Diana và Thái tử Charles kéo dài không lâu. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 1981 nhưng tới năm 1984, vào thời điểm công nương xứ Wales mang thai Hoàng tử Harry, cặp đôi đã mâu thuẫn tới mức bà từ chối cho chồng biết giới tính của con.

Cuối cùng, khi Hoàng tử Harry ra đời, Thái tử Charles đã tỏ rõ thái độ thất vọng bởi ông luôn muốn có một cô con gái. Chưa hết, người con thứ 2 còn mang màu tóc đỏ, di truyền từ dòng họ Spencer của Công nương Diana, càng khiến ông cảm thấy chán nản hơn. Cuốn tiểu sử về Công nương Diana cho rằng đây chính là thời khắc cuộc hôn nhân của họ bị “giết chết”.