Đang ồn trên MXH: Nữ diễn viên P.V.Q bị tố làm "tiểu tam", khiến 1 cặp vợ chồng ca sĩ - nhạc sĩ ly hôn

Giữa lúc tin đồn bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, sao nữ này đã lên tiếng.

Ngày 9/10, showbiz Hoa ngữ dậy sóng với bài đăng tố cáo của Trương Nhã Hàm - con gái nữ ca sĩ kỳ cựu Hàng Thiên Kỳ và nhạc sĩ, nhà thư pháp hàng đầu Trương Trạch Dân. Theo Trương Nhã Hàm, Phùng Văn Quyên - nữ diễn viên SN 1989, từng diễn xuất trong loạt phim Hành Động Sông Mê Kông, Kẻ Ẩn Nấp, Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Phi Vụ Tiền Giả... - từng chen chân phá nát cuộc hôn nhân của cha mẹ cô.

Không chỉ vậy, Trương Nhã Hàm còn cáo buộc Phùng Văn Quyên có lời lẽ lăng mạ, đồng thời tung hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn nữ diễn viên mắng chửi mẹ con "chính thất". "Cô ta mắng tôi là hồ ly tinh nhỏ, mắng mẹ tôi là hồ ly tinh lớn, cô có thấy xấu hổ không Phùng Văn Quyên. Cô đổi tên, sửa hồ sơ, dựa vào tiền bạc và mối quan hệ của bố tôi để vào trường nghệ thuật. Phá hoại gia đình người khác, ông trời có mắt cả đấy", Trương Nhã Hàm bày tỏ sự bức xúc.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhanh chóng lọt top hotsearch trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó khoảng 1 tiếng, Trương Nhã Hàm đã xóa bài viết. Trong phần bình luận, cô cho biết những chuyện trong quá khứ khiến cô bị tổn thương lớn. Nhưng hiện tại Phùng Văn Quyên đã có con và cô cũng đã lên chức mẹ, vì vậy, cô sẽ không tiếp tục truy cứu vụ việc do không muốn phá hoại gia đình người khác. Động thái này khiến vụ lùm xùm giữa Phùng Văn Quyên và gia đình Trương Nhã Hàm trở thành tâm điểm bàn tán khắp MXH.

Trương Nhã Hàm - con gái của nữ ca sĩ Hàng Thiên Kỳ - gây sốc khi tố cáo nữ diễn viên Phùng Văn Quyên (ảnh trái) phá nát cuộc hôn nhân của cha mẹ cô. Ảnh: Sohu.

Trước cáo buộc đời tư nghiêm trọng, Phùng Văn Quyên lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân chưa từng làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của bất kỳ ai. Cô khẳng định năm 1998 - thời điểm đàn chị Hàng Thiên Kỳ và nhạc sĩ, nhà thư pháp Trương Trạch Dân đổ vỡ - bản thân mới 9 tuổi thì làm sao có thể làm ra những chuyện sai trái như Trương Nhã Hàm tố cáo. Cuối bài đăng, nữ diễn viên bình thản viết: "Những chuyện đó không liên quan đến tôi. Con gọi tôi rồi, tôi phải đi chơi với con đây". Thái độ nhẹ nhàng của cô được xem là cách đáp trả những tin đồn đang lan truyền. Cùng thời điểm, studio của Phùng Văn Quyên cũng bác bỏ các thông tin sai sự thật, kêu gọi công chúng ngừng phát tán tin đồn và khẳng định bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân liên quan.

Phùng Văn Quyên hiện đã kết hôn với nam diễn viên Chu Soái - bạn học cùng lớp tại Học viện Hý kịch Trung ương - sau nhiều năm hẹn hò. Cặp đôi đón con đầu lòng vào tháng 9/2025 và đang có cuộc sống gia đình ổn định, hạnh phúc.

Phùng Văn Quyên phủ nhận mọi cáo buộc tiêu cực về đời tư đang hướng đến cô. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Hàng Thiên Kỳ từng yêu nhạc sĩ, nhà thư pháp Trương Trạch Dân - người hơn bà 15 tuổi, vào đầu thập niên 1990. Bất chấp sự phản đối của gia đình, cả hai vẫn kết hôn vào năm 1994 và có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 4 năm. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Hàng Thiên Kỳ chưa lần nào đề cập đến chuyện bà và chồng cũ ly hôn vì người thứ ba.

Hàng Thiên Kỳ chưa từng đề cập đến việc hôn nhân của mình đổ vỡ vì "tiểu tam" trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Sau khi ly hôn Trương Trạch Dân, nữ ca sĩ giành quyền nuôi con gái. Ảnh: Sina.

Nguồn: On, Sina