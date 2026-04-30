Đang ồn trên MXH: Chồng PT kém 10 tuổi của Chị Đẹp giàu nhất showbiz bị phốt tán tỉnh hot girl bốc lửa chỉ sau 2 ngày cưới

Ngày 28/4, Thái Trác Nghiên gây xôn xao khi đăng tải ảnh cưới, nhẫn kim cương và thông báo kết hôn với huấn luyện viên thể hình Lâm Tuấn Hiền. Trên truyền thông, quản lý cho biết cặp đôi đã tổ chức hôn lễ kín đáo tại Thái Lan, với sự chứng kiến của những người thân thiết nhất. Cuộc hôn nhân bất ngờ của Thái Trác Nghiên và Lâm Tuấn Hiền nhận được sự chú ý trong dư luận Trung Quốc. Dù chênh nhau 10 tuổi, song Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền vẫn trông vô cùng “xứng đôi vừa lứa”, nhận được nhiều lời khen cho visual đẹp cả đôi.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, cư dân mạng đã phải rút lại lời chúc phúc cho Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền. Theo tờ On, vào ngày 30/4, 1 hot girl gợi cảm đã đăng tải tin nhắn cô được chồng trẻ của Thái Trác Nghiên nhắn tin tán tỉnh, rủ đi uống rượu. Theo người đẹp bốc lửa này, cô và Lâm Tuấn Hiền quen biết nhau qua app hẹn hò. Và nam PT này đã chủ động kết nối, cưa cẩm cô. "Thật tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đi uống rượu với chồng của Thái Trác Nghiên. Anh ấy từng rủ tôi đi hẹn hò mấy lần, nhưng lúc đó tôi đã quen một người khác nghiêm túc hơn nên từ chối", hot girl cho biết.

1 hot girl bất ngờ đăng đàn cho biết từng được Lâm Tuấn Hiền nhắn tin tán tỉnh, rủ đi uống rượu nhiều lần. Ảnh: Sina.

Trên MXH Weibo, netizen nghi ngờ Lâm Tuấn Hiền có bản tính trăng hoa, lo lắng Thái Trác Nghiên cưới nhầm chồng. Tuy nhiên, cũng có khán giả chỉ trích nàng hot girl cố tình phá hoại ngày vui, "ké fame" vợ chồng Thái Trác Nghiên. Theo 1 số nội dung tin nhắn, Lâm Tuấn Hiền tán tỉnh hot girl này trước thời điểm anh có mối quan hệ nghiêm túc với Thái Trác Nghiên. Sau khi bị dân tình chỉ trích, hot girl đã xóa bài đăng gây tranh cãi. Vợ chồng Thái Trác Nghiên và Lâm Tuấn Hiền đến hiện tại vẫn giữ im lặng về vụ ồn ào.

Tháng 1 năm nay, Thái Trác Nghiên công khai hẹn hò Lâm Tuấn Hiền - PT có tiếng, được xem là "huấn luyện viên thể hình ngôi sao" với mức phí 256 USD/giờ (6,4 triệu đồng), thu nhập hàng tháng gần 13.000 USD (325 triệu đồng). Đến tháng 3 vừa qua, Lâm Tuấn Hiền chuyển vào căn hộ cao cấp của Thái Trác Nghiên để chung sống với bạn gái. Sau đó, Chị Đẹp này đưa bạn trai về ra mắt gia đình và lên kế hoạch kết hôn khi mẹ gật đầu ưng thuận Lâm Tuấn Hiền. Theo các nguồn tin, Thái Trác Nghiên vội cưới Lâm Tuấn Hiền vì thời hạn trữ đông trứng của cô sắp hết, lại thêm gần đây sức khỏe sa sút do bị đột quỵ nhẹ. Điều này khiến nữ ca sĩ muốn ổn định, cưới chồng sinh con càng sớm càng tốt.

Thái Trác Nghiên vội cưới Lâm Tuấn Hiền vì thời hạn trữ đông trứng của cô sắp hết, sức khỏe sa sút sau khi bị đột quỵ nhẹ. Ảnh: HK01.

Thái Trác Nghiên sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc nữ Twins cùng Chung Hân Đông. Twins là 1 trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á vào những năm đầu thập niên 2000, với lượng fan đông đảo. Sau hơn 2 thập kỷ đứng trên đỉnh cao danh vọng, Thái Trác Nghiên sở hữu khối tài sản kếch xù, được mệnh danh là "tiểu phú bà" của Cbiz. Cô từng tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3 vào năm 2022.

Thái Trác Nghiên là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc), sở hữu nhiều bất động sản giá trị lớn. Ảnh: HK01.

Về đời tư, Thái Trác Nghiên có đường tình duyên lận đận. Cô từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận. Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với thiếu gia sòng bạc Thạch Hằng Thông. Năm 2019, nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai. Gia đình Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông qua lại như thông gia. Mỹ nhân họ Thái còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày 1 lớn.

Thái Trác Nghiên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với ca sĩ Trịnh Trung Cơ. Ảnh: 163

Cuộc tình của cô và tài tử Trần Vỹ Đình cũng giữa đường đứt gánh sau 5 năm bên nhau. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên lại gây bất ngờ khi thông báo chia tay bạn trai lâu năm. 1 tháng sau, hàng loạt trang báo giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng phanh phui vụ ngoại tình của Thạch Hằng Thông với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022. Đến lúc này công chúng mới vỡ lẻ Thái Trác Nghiên bị bạn trai “cắm sừng” nên mới chia tay.

Thái Trác Nghiên tan vỡ với Thạch Hằng Thông do tiểu tam Lương Siêu Di chen chân, phá hoại. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu