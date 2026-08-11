Đang nóng vụ nam diễn viên hạng A có vợ vẫn đi ngoại tình với nữ đại gia 1 đời chồng suốt cả năm qua

Những tình tiết nóng hổi trong scandal ngoại tình liên quan tới nam diễn viên đình đám này và 1 nữ đại gia xinh đẹp đã khiến công chúng sốc nặng.

Sáng 11/8, tờ Komchadluek đưa tin, 1 nam diễn viên hạng A Thái Lan mới đây đã bị tố lén lút ngoại tình với nữ doanh nhân xinh đẹp, quyến rũ sau lưng vợ - 1 nữ ca sĩ nổi tiếng. Đáng nói, nam tài tử trong vụ việc từ lâu đã nổi tiếng với hình tượng yêu vợ thương con bậc nhất showbiz xứ chùa vàng. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh đầy ngôn tình đó, nam nghệ sĩ này lại lén lút qua lại với 1 nữ doanh nhân giàu có, sở hữu diện mạo nổi bật. Nguồn tin cho biết thêm, nữ đại gia trong câu chuyện vốn là tiểu thư của 1 gia tộc lớn, là chủ sở hữu của nhà máy trị giá hàng trăm triệu Baht Thái (hàng trăm tỷ đồng). Thêm vào đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân với tỷ phú lớn tuổi hơn mình.

Nam diễn viên và nữ doanh nhân giàu có phát sinh mối quan hệ sai trái sau khi quen nhau tại 1 khóa học dành cho giới thượng lưu. Kể từ đó tới nay, nam tài tử hạng A cùng nhân tình đã lén lút hẹn hò và duy trì mối quan hệ bất chính trong suốt gần 1 năm. Cả 2 thường xuyên gặp nhau đều đặn khoảng 2 lần mỗi tuần. Người chồng luôn viện cớ với vợ rằng bản thân quá mệt mỏi vì áp lực công việc nên cần ra ngoài giải tỏa căng thẳng. Nhưng trên thực tế, anh đã lén lút đi ngoại tình với nữ đại gia sau lưng vợ. Nam diễn viên dan díu với nữ đại gia tại 1 căn hộ chung cư và nhiều lần cùng nhau đi ăn riêng tư trong bầu không khí thân mật. Nam diễn viên đình đám dường như đang vô cùng u mê tiểu tam giàu có. Ngoài ra, 1 nguồn tin trong giới thượng lưu cũng đang râm ran bàn tán rằng nữ doanh nhân nói trên còn lén lút làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của nhiều cặp đôi khác nữa.

1 nam diễn viên hạng A xứ chùa vàng bị tố ngoại tình với nữ doanh nhân xinh đẹp, giàu có sau lưng vợ ca sĩ. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, cặp đôi ca sĩ - tài tử Thái Lan New Napassorn - Peck Premmanat hiện đang lọt vào tầm ngắm của công chúng xứ chùa vàng. Ngay giữa tâm bão đồn đoán, New Napassorn đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ thông tin ông xã ngoại tình với nữ đại gia, đồng thời khẳng định gia đình họ vẫn đang rất hạnh phúc.

New tỏ ra vô cùng bức xúc khi vợ chồng cô bỗng dưng bị cuốn vào nghi vấn ngoại tình: “Chúng tôi đã sống cùng nhau được nhiều năm rồi. Từ lúc yêu nhau, kết hôn, có con và cùng xây dựng tổ ấm chung, chúng tôi đã luôn ở cạnh bên để vượt qua những khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Cho đến hôm nay, tôi và ông xã vẫn còn yêu đối phương sâu đậm lắm và gia đình chúng tôi vẫn gắn bó bên nhau. Con trai chính là báu vật quan trọng nhất đối với vợ chồng tôi. Tôi buộc phải lên tiếng, bởi lẽ những thông tin đang xuất hiện tràn lan không đúng với thực tế gia đình mình. Tôi không muốn gia đình mình trở thành công cụ câu view, bị lợi dụng hay bị lôi vào những câu chuyện không hề liên quan đến mình”.

New Napassorn vừa chính thức lên tiếng sau khi chồng cô bị nghi quan hệ ngoài luồng với nữ đại gia 1 đời chồng. Ảnh: Komchadluek

Nữ ca sĩ New Napassorn sinh năm 1983, bắt đầu trở nên nổi tiếng tại Thái Lan sau khi giành được danh hiệu Á quân tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Star mùa đầu tiên. Từ năm 2003-2023, cô hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc New Jiew và gặt hái được vô số thành công. Tới năm 2024, nữ ngôi sao thành lập hãng đĩa của riêng mình mang tên Bibbidii Entertainment và chính thức trở thành CEO ở Tbiz. Trong khi đó, Peck Premmanat kém bà xã 1 tuổi, là diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm DJ nổi tiếng ở làng giải trí Thái Lan. Anh ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim đáng chú ý như Haunted Mansion, Farm Euy Farm Ruk,...

Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và hạnh phúc đón con trai đầu lòng 7 năm sau đó.