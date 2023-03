Đang nhảy bungee ở độ cao 30 mét thì đứt dây treo, người đàn ông rơi thẳng xuống đáy hồ

Tờ Sina mới đây cho biết một du khách tên Mike đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) đã cùng bạn mình đi du lịch tại Pattaya, Thái Lan và tham gia trò chơi nhảy bungee ở một công viên giải trí của địa phương.



Được biết, sau khi hoàn thành xong các bước như đeo thiết bị, lắng nghe hướng dẫn của nhân viên an ninh, Mike đã thực hiện màn nhảy bungee từ độ cao 30 mét xuống dưới mặt hồ. Thông thường, khi rơi xuống điểm thấp nhất, sợi dây với độ co dãn cao được cố định vào chân của người chơi sẽ co lại, đưa người chơi bật lại lên trên không. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra với du khách này khi sợi dây bị đứt đột ngột khiến anh rơi thẳng xuống đáy hồ nước.

Khoảnh khắc đoạn dây nhảy bất ngờ đứt làm đôi khiến du khách rơi xuống nước

Theo đoạn video được ghi lại, có thể thấy hình ảnh Mike đang dang rộng hai tay khi thực hiện cú nhảy khi sợi dây đột ngột đứt giữa không trung, khiến anh mất kiểm soát và lao xuống nước từ độ cao khoảng 5m.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã được các nhân viên nhanh chóng giải cứu và đưa đến bệnh viện. Dù may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tai nạn này vẫn khiến Mike bị đa chấn thương nửa người. Mặc dù không cần phẫu thuật nhưng Mike cho biết anh cảm thấy chóng mặt vì cơn đau dữ dội sau cú ngã.

Đáng chú ý, dù khiến khách hàng bị thương khá nặng nhưng ban quản lý của công viên giải trí tại Pattaya này chỉ đề nghị hoàn lại cho khách số tiền 2300 HKD (khoảng 6,9 triệu đồng), trong đó bao gồm tiền vé vào cửa khu giải trí và phí điều trị tại bệnh viện.

Công viên chỉ đền bù tiền vé vào và viện phí dù gây nguy hiểm tính mạng cho khách hàng

Sau khi trở về nước, Mike đã quyết định đi chụp CT, MRI và X-quang tại bệnh viện và được chẩn đoán bị nhiễm trùng phổi. Mike cho rằng nguyên nhân là do anh đã vô tình uống phải nước bẩn khi rơi xuống hồ. Việc bị tổn thương ở phổi cũng khiến anh phải nhập viện ba ngày với tổng chi phí lên tới 50.420 HKD (hơn 150 triệu đồng).

Dù mọi chi phí đã được bảo hiểm du lịch chi trả nhưng vì quá tức giận với cách làm việc của công viên giải trí nói trên, nam du khách vẫn nộp đơn khiếu nại vụ việc lên Tổng cục Du lịch Thái Lan và vẫn chưa được hồi âm cho đến thời điểm hiện tại.

Mike đang cố gắng đòi sự công bằng cho mình sau trải nghiệm cận kề cái chết

"Tôi đã từ chối số tiền đền bù 2.300 HKD do công viên đề xuất vì nó không công bằng với tôi. Nếu tai nạn nghiêm trọng hơn một chút, tôi có thể sẽ mất mạng. Sau vụ tai nạn, tôi phát hiện ra rằng một vụ tai nạn tương tự cũng đã từng xảy ra tại công viên này.

Tôi tin rằng thái độ vô trách nhiệm của công viên đối với du khách là không thể chấp nhận được, an toàn là mối quan tâm hàng đầu của mọi du khách." - anh chia sẻ.

Nguồn: Sina, The Sun