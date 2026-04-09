Đang ngồi xem bóng chuyền, nam thanh niên 29 tuổi bị đâm tử vong, hé lộ danh tính nghi phạm

Dư luận mới đây xôn xao, ngỡ ngàng trước thông tin một nam thanh niên bất ngờ bị đâm tử vong trong lúc đang ngồi xem đánh bóng chuyền. Nạn nhân trong vụ việc là anh Võ Thanh Y. (29 tuổi, trú xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp). Còn nghi phạm đâm anh Y. là Nguyễn Hoàng Khánh (26 tuổi, ở cùng địa phương).

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 8/4, anh Y. đang ngồi trên ghế nhựa ở hành lang trước nhà ông Lê Văn Chính (xã Tân Thới) để xem đánh bóng chuyền. Lúc này, Khánh chạy xe máy, mang theo con dao đến nhà ông Chính. Khi đến nơi, đối tượng dùng dao đâm vào vùng cổ của anh Y. gây thương tích nặng.

Anh Y. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công nhưng vì vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải, thủng phổi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến nam thanh niên 29 tuổi tử vong thương tâm. (Ảnh: Dân trí)

Trong khi đó, sau khi xuống tay với nạn nhân, Khánh cầm dao lên xe máy chạy về, cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng xã Tân Thới nhanh chóng có mặt, lúc này, Khánh cầm dao định chống trả.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, lực lượng công an đã vận động, thuyết phục Khánh khi thấy đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi. Công an đã bắt giữ được Khánh sau khoảng 15 phút sau đó, thu giữ con dao bằng kim loại dài khoảng 31cm.

Thông tin về vụ án mạng khiến dư luận kinh hãi, bất bình vì hành vi của đối tượng Khánh. Mọi người cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên.