Đáng ngẫm: Làm người, thành công nhờ những KHUÔN PHÉP, thất bại vì những CÁI LO

Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn

Nếu một chút lùi bước khiến bạn không thể đứng dậy, nếu một hai lời nói không hay khiến bạn không thể buông bỏ, nếu bạn cứ căm ghét người khác, thì khuôn mẫu đó còn quá nhỏ.

Bỏ đi tính nóng nảy, bỏ đi tính lười biếng, bỏ đi ba phút nóng nảy, buông bỏ bộ não bị cám dỗ, buông bỏ đôi mắt dễ bị thu hút bởi bất cứ điều gì, buông bỏ cái miệng muốn nói, buôn chuyện về mọi thứ, bình tĩnh. Hãy đến và làm những gì bạn nên làm, đã đến lúc làm việc chăm chỉ! Đôi khi sau khi thực sự làm việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy rằng bạn tốt hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ.

Là đàn ông, mở rộng tâm trí cởi mở với những thất bại và thử thách, đó là dấu hiệu của người chiến thắng. Đừng so sánh bản thân với người khác, bởi khi so sánh, bạn đang tự đánh giá thấp bản thân mình. Hãy nhớ, bạn có thể không giỏi bằng ai, nhưng chắc chắn không ai giỏi bằng bạn. Vì vậy, phép thử tốt nhất là so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Chỉ cần mỗi ngày bạn tiến bộ một chút, đích đến sẽ không còn xa.

Ngoại trừ sự sống và cái chết, mọi thứ khác trên thế giới đều là tầm thường

Ngoại trừ sự sống và cái chết, mọi thứ khác trên thế giới đều là tầm thường. Dù bạn gặp phải rắc rối gì đi chăng nữa thì cũng đừng tự xấu hổ, dù hôm nay có tồi tệ đến đâu thì cũng đừng vội thất vọng vì cuộc sống vẫn còn đó ngày mai.

Những người có mục tiêu đang chạy, những người không có mục tiêu đang lang thang, bởi vì họ không biết phải đi đâu!

Những người có mục tiêu sẽ biết ơn , còn những người không có mục tiêu thì phàn nàn, bởi vì cả thế giới nợ anh ta!

Những người có mục tiêu không thể ngủ, người không có mục tiêu không thể thức dậy, bởi vì họ không biết dậy để làm gì!

Cuộc sống chỉ có sự huy hoàng mới xuất hiện, không có sự rực rỡ đang chờ đợi để xuất hiện! Nếu lúc này bạn cảm thấy mình rất vất vả, thì hãy tự nhủ: Xuống dốc thì dễ! Cố lên, vì bạn đang lên dốc, và nếu bạn vượt qua, bạn chắc chắn sẽ đạt được tiến bộ.

Nếu bạn đang phàn nàn rằng số phận không được ưu ái, thì hãy nhớ rằng: số phận là cái cớ cho kẻ thất bại; may mắn là từ khiêm tốn dành cho kẻ chiến thắng. Dù số mệnh do trời định, nhưng than vãn chỉ là biểu hiện của sự hèn nhát, chăm chỉ mới là thái độ sống! Tôi tin bạn có thể!