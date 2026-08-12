Đang mang thai, tôi chết lặng khi chồng thông báo chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm cùng vợ cũ: Lý do mới khiến tôi choáng váng

Tôi thấy anh thật là vô lý.

Tôi mang thai được 4 tháng, bụng chưa lớn nhưng người lúc nào cũng mệt. Tôi vẫn đi làm bình thường, chỉ là buổi sáng thường nghén, ăn uống thất thường, có hôm vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã thấy khó chịu. Tôi cứ nghĩ chồng sẽ để ý và hạn chế những chuyến đi xa trong thời gian này. Vậy mà một tối, chồng tôi về nhà rồi báo rằng anh muốn đưa vợ cũ và 2 con riêng đi biển 4 ngày 3 đêm.

Anh giải thích chuyến đi này là vì các con. Hai đứa nhỏ đã lâu không được đi chơi xa cùng bố, mà thời gian tới tôi sinh em bé, anh sẽ phải ở nhà chăm sóc tôi và con, lúc ấy chắc chắn không còn cơ hội đưa các con riêng đi đâu.

Tôi nghe mà thấy khó chịu, nhưng không phải vì tôi ghét 2 đứa trẻ. Từ ngày kết hôn, tôi luôn cố gắng đối xử tốt với các con của anh. Tôi hiểu chúng không có lỗi trong chuyện bố mẹ ly hôn, cũng chẳng muốn chúng cảm thấy bị bỏ rơi khi bố có gia đình mới.

Nhưng điều khiến tôi không thoải mái là chồng tôi lại xem việc đi du lịch cùng vợ cũ là chuyện hoàn toàn bình thường.

Tôi hỏi tại sao nhất thiết phải có vợ cũ đi cùng? Hai đứa trẻ cũng không còn quá nhỏ, hoàn toàn có thể để anh đưa đi. Chồng tôi nói nếu chỉ có anh với 2 con thì không tiện, rồi vợ cũ cũng muốn đi cùng để chăm sóc các con.

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Tôi đang mang thai con của anh, những tháng tới chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải lo. Vậy mà anh lại nói với tôi rằng chuyến đi này không thể bỏ vì "sau này anh còn phải chăm tôi và con".

Tôi không muốn bắt chồng lựa chọn giữa tôi và các con riêng. Tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu anh phải bỏ trách nhiệm với chúng. Nhưng tôi nghĩ anh có thể tìm một cách khác để các con được vui mà không khiến vợ hiện tại cảm thấy mình bị gạt sang một bên.

Tôi hỏi nếu tôi không đồng ý thì anh có đi không? Anh bảo tôi đang suy nghĩ quá nhiều, chuyến đi chỉ có 4 ngày 3 đêm, anh đi vì con chứ chẳng có ý gì với vợ cũ.

Tôi biết anh nói vậy có thể là thật. Nhưng đôi khi trong hôn nhân, vấn đề không nằm ở việc một người có ý gì hay không, mà là cách họ đặt cảm xúc của người bên cạnh ở đâu?

Tôi cứ nghĩ mãi về những tháng ngày sau này, khi tôi sinh con, anh sẽ bận rộn hơn, còn 2 đứa trẻ kia vẫn cần bố. Tôi không muốn trở thành người phụ nữ lúc nào cũng phải hiểu chuyện, phải nhường nhịn vì "bọn trẻ không có lỗi".

Tôi không biết chuyến đi biển 4 ngày 3 đêm này có thực sự đáng để vợ chồng tôi căng thẳng hay không? Nhưng nếu ngay từ bây giờ chúng tôi không thống nhất được ranh giới với gia đình cũ, sau khi con tôi chào đời, liệu mọi chuyện có còn đơn giản như lời anh nói?