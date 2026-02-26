Đáng lo cho Nhã Phương

Sau khi sinh con, Nhã Phương nhanh chóng trở lại với các hoạt động đời thường và xuất hiện trong những khoảnh khắc quây quần bên gia đình. Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của nữ diễn viên lại khiến cộng đồng mạng chú ý khi vóc dáng của cô được nhận xét là gầy gò hơn trước.

Trong đoạn clip ghi lại cảnh Nhã Phương phát lì xì cho người thân, nữ diễn viên diện váy tông sáng, buộc tóc gọn gàng và trang điểm nhẹ nhàng. Đây cũng là lần hiếm hoi Nhã Phương lộ ảnh đời thường sau khi sinh con thứ 3. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm chính là cánh tay khá mảnh, lộ rõ xương và tổng thể thân hình có phần gầy gò hơn so với thời điểm trước đó.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng. Không ít người cho rằng sau sinh là giai đoạn cơ thể cần thời gian phục hồi, vì vậy việc giảm cân quá nhanh hoặc tạo áp lực về vóc dáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số ý kiến khuyên nữ diễn viên nên ưu tiên ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý thay vì quá chú trọng đến việc giữ dáng. Bên cạnh những ý kiến lo lắng, cũng có không ít bình luận bênh vực, cho rằng Nhã Phương vốn có tạng người nhỏ, việc trông mảnh mai là điều dễ hiểu.

Nhã Phương lộ cánh tay gầy khẳng khiu gây hoang mang (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên vẫn giữ thần thái vui vẻ, tươi tắn nhưng ngoại hình gầy đáng báo động (ảnh: FBNV)

Thực tế, Nhã Phương vốn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận về cân nặng. Trước đây, cô từng chia sẻ về việc kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng thon gọn khi hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh nữ diễn viên với thân hình mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn đã quen thuộc với khán giả trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc sụt cân nhanh của cô từng vấp phải nhiều tranh luận trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên trông quá gầy.

Chỉ sau 2 tuần sinh con thứ 3, Nhã Phương đã vào đường đua lấy lại vóc dáng (Ảnh: FBNV)

Trường Giang từng cho biết bà xã bị áp lực cân nặng sau khi sinh con đầu lòng. Khi đó, Nhã Phương chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, 6 giờ sáng là dậy tập luyện. Nhìn thấy hành động của bà xã, nam danh hài cũng bất lực chia sẻ: "Vợ tôi là mẫu người bị hoang tưởng về cân nặng, chỉ cần tăng 1 kg cũng than, như thể ngày nào cũng tăng cân". Trước đó, Nhã Phương còn tiết lộ chuyện đã 3 năm không ăn cơm, ăn trái cây nhả bã, chỉ nuốt lấy phần nước.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, nữ diễn viên từng chia sẻ về quá trình giảm cân: "Thật ra trước khi sinh Phương đã tập luyện rất nhiều rồi, do sinh bé đầu mình bị ám ảnh cân nặng á. Sau khi sinh Hope được 2 tháng thì Phương bắt đầu tập luyện, tầm 2 tuần sau người mình về cơ lại rồi, đúng là một kỳ tích luôn. Nên là cũng muốn truyền động lực cho mẹ bỉm một chút.

Anh Giang mê ăn, mê nấu ăn và có sở thích ngắm nhìn người ta ăn. Ảnh làm món này món kia rồi ngồi coi mọi người ăn vậy đó, món gì cũng đặt tâm huyết trong đó nên đâu cho ai ăn 1-2 muỗng là xong, ăn là phải ăn hết tô. Nên Phương thấy mình cũng nghị lực lắm đó (Cười)".

Trường Giang từng tiết lộ Nhã Phương bị ám ảnh cân nặng (Ảnh: FBNV)



