Đang livestream ngồi ăn, nữ người mẫu bất ngờ bị xe tông khiến vô số khán giả hoảng hốt

Tai nạn bất ngờ của nữ người mẫu nổi tiếng

Mới đây, có một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại nhà hàng CuVee’s Culinary Creations ở Houston, Texas, khiến cộng đồng mạng quốc tế bàng hoàng. Cụ thể, trong lúc đang livestream tại ăn tối, nữ người mẫu kiêm YouTuber Nina Unrated cùng bạn trai Patrick Blackwood đã bất ngờ gặp phải một tai nạn kinh hoàng.

Theo đó, một chiếc SUV mất lái lao thẳng qua tường kính nhà hàng với tốc độ khoảng 35-40 dặm/giờ, suýt nữa cướp đi tính mạng của cả hai. Trong đoạn video được đăng tải, cặp đôi đang thưởng thức bữa ăn ngon tuyệt và vừa nâng ly chúc mừng thì bất ngờ tiếng động lớn vang lên. Chỉ trong chớp mắt, bức tường kính vỡ vụn, chiếc xe lao thẳng vào ngay cạnh chỗ ngồi của Patrick. Mảnh kính bay tung tóe, mọi người la hét hoảng loạn. Cả Nina và Patrick chỉ cách điểm va chạm vài centimet.

Nina chia sẻ: “Chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên chiếc xe từ đâu lao tới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng tôi thật sự may mắn khi vẫn còn sống sót.”

Nguyên nhân tai nạn và cái kết may mắn

Theo thông tin ban đầu, người điều khiển chiếc SUV là một phụ nữ trung niên, đang trên đường đến tham dự một sự kiện riêng tư tại nhà hàng. Trong lúc cố vượt qua dòng xe đông đúc, bà đã hoảng loạn, thay vì rẽ trái theo hướng lưu thông thì lại đạp ga lao thẳng vào nhà hàng. Cảnh sát xác nhận tài xế không sử dụng rượu bia hay chất kích thích, nhưng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại. May mắn là bà ta chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn nghiêm trọng của nữ người mẫu nổi tiếng

Về phía Nina và Patrick, cả hai đều bị trầy xước nhẹ nhưng tinh thần hoảng loạn. Dù vậy, nữ người mẫu cho biết chính cú sốc này đã khiến cô thay đổi cách nhìn về cuộc sống: “Chúng tôi đã được trao một cơ hội thứ hai. Tai nạn này khiến tôi hiểu rằng cuộc đời rất mong manh, ngày mai không hề được hứa hẹn. Vì thế, hãy sống trọn vẹn hôm nay, làm điều mình muốn, tha thứ cho người khác và đừng lãng phí thời gian cho những điều vô nghĩa.”

Cặp đôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ và bạn bè đã lo lắng, động viên sau sự cố. Trong video, Nina nhấn mạnh: “Chiếc xe đó xuất hiện từ hư không, và tất cả những gì chúng tôi làm lúc đó chỉ đơn giản là đang tận hưởng một bữa ăn. Ai cũng có thể rơi vào tình huống bất ngờ, vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong đời.”

Sự việc nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hàng ngàn bình luận bày tỏ sự kinh ngạc trước độ may mắn của cặp đôi. Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy rùng mình khi theo dõi video, bởi chỉ một giây chậm trễ thôi, thảm kịch đã có thể xảy ra.