Đăng ký bán nhưng "giữ lại" toàn bộ, công ty của bà Nguyễn Thanh Phượng chờ đợi điều gì ở VCI?

Theo thông tin công bố thông tin mới nhất gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan.

Cụ thể, dù đã đăng ký bán ra tối đa 300.000 cổ phiếu VCI trong đợt giao dịch vừa qua, VCAM đã không thực hiện thành công bất kỳ lệnh bán nào.

Lý do được tổ chức này đưa ra là mức giá thị trường trong thời gian đăng ký chưa phù hợp với mục tiêu đầu tư. Kết thúc đợt giao dịch, VCAM vẫn giữ nguyên sở hữu 648.300 cổ phiếu VCI, tương ứng tỷ lệ 0,09% vốn điều lệ.

Về mối liên hệ với người nội bộ, bà Nguyễn Thanh Phượng hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại cả VCAM và Chứng khoán Vietcap (VCI). Cá nhân bà Phượng đang trực tiếp nắm giữ hơn 22,8 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng 3,18% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty chứng khoán này.

Động thái "giữ chặt" cổ phiếu của tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của Vietcap vừa xuất hiện những gam màu sáng. Theo số liệu mới công bố, trong quý 4/2025, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.526 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi hai trụ cột chính là tự doanh và cho vay margin. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng mạnh lên mức 750 tỷ đồng nhờ việc hiện thực hóa lợi nhuận từ một số khoản đầu tư.

Đồng thời, mảng cho vay và phải thu cũng mang về 376 tỷ đồng lãi, tăng 49%. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 4 của Vietcap đạt 544 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với thực hiện của quý 4/2024.

Lũy kế cả năm 2025, Vietcap báo lãi sau thuế 1.342 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 47% so với năm tài chính liền trước.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng tích cực trước chuỗi thông tin hỗ trợ, cổ phiếu VCI đã có phiên giao dịch sôi động ngày 23/1. Kết phiên, thị giá VCI tăng 2,13% lên mức 35.900 đồng/cổ phiếu.